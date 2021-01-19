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В ОРДО хотят сделать жителей с паспортами Украины вне закона – СМИ

Вторник, 19 января 2021, 19:27

Боевики "ДНР" намерены лишить гражданских и имущественных прав донецких граждан Украины, которые не получат так называемый "паспорт ДНР".

Источник: онлайн-издание "Спектр" со ссылкой на окружение главаря боевиков ОРДО Дениса Пушилина

Детали: Сообщается, что в этом месяце в Донецке проходят обсуждения документа о "гражданстве ДНР". Бумага написана на основе так называемого "закона о гражданстве" непризнанной республики Абхазия.

Предполагается, что этот "закон" ограничит владельцев паспортов Украины с донецкой пропиской в праве продажи собственных квартир и домов, покупки любой недвижимости и занятии предпринимательской деятельностью. 

Планируется, что к 2025 году единственным "документом", идентифицирующим личность и гарантирующим какие-либо права, станет так называемый паспорт "ДНР".

Издание сообщает, что на данный момент так называемые "паспорта ДНР" имеют не менее 15% населения.

Предыстория: 24 апреля 2019 года, после второго тура президентских выборов в Украине, президент РФ Владимир Путин подписал указ, дающий жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины право получить гражданство РФ в упрощенном порядке.

Темы: ДонбассоккупацияОРДЛО


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