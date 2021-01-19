В ОРДО хотят сделать жителей с паспортами Украины "вне закона" – СМИ
Боевики "ДНР" намерены лишить гражданских и имущественных прав донецких граждан Украины, которые не получат так называемый "паспорт ДНР".
Источник: онлайн-издание "Спектр" со ссылкой на окружение главаря боевиков ОРДО Дениса Пушилина
Детали: Сообщается, что в этом месяце в Донецке проходят обсуждения документа о "гражданстве ДНР". Этот "документ" написан на основе так называемого "закона о гражданстве" непризнанной республики Абхазия.
Предполагается, что этот "закон" ограничит владельцев паспортов Украины с донецкой пропиской в праве продажи собственных квартир и домов, покупки любой недвижимости и занятии предпринимательской деятельностью.
Планируется, что к 2025 году единственным "документом", идентифицирующим личность и гарантирующим какие-либо права, станет так называемый паспорт "ДНР".
Издание сообщает, что на данный момент так называемые "паспорта ДНР" имеют не менее 15% населения.
Предыстория: 24 апреля 2019 года, после второго тура президентских выборов в Украине, президент РФ Владимир Путин подписал указ, дающий жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины право получить гражданство РФ в упрощенном порядке.