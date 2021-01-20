Олімпіада в Токіо малоймовірна - член оргкомітету Ігор-2012
Проведення Олімпійських ігор у Токіо виглядає "малоймовірним", оскільки пандемія коронавірусу продовжує паралізувати більшу частину світу.
Джерело: високопоставлений чиновник, якого цитує AFP
Деталі: Кейт Міллс, який був заступником голови оргкомітету Олімпіади в Лондоні в 2012 році, вважає, що оргкомітет Токіо повинен розробити план скасування Ігор.
Пряма мова: "Особисто я, сидячи тут і дивлячись на пандемію у всьому світі, в Південній Америці, в Північній Америці, в Африці, по всій Європі, це виглядає малоймовірним. Якби я був на місці оргкомітету в Токіо, я б будував плани скасування, я впевнений, що вони це роблять. Думаю, вони відкладуть це до останньої хвилини на випадок, якщо ситуація різко покращиться. Але це важкий виклик".
Деталі: Офіційні особи Японії і Міжнародного олімпійського комітету залишаються непохитними в тому, що Ігри 2020 року, які вже були відкладені на рік, пройдуть у липні та серпні, незважаючи на кризу в галузі охорони здоров'я, що триває .
Токіо та інші частини Японії наразі знаходяться в надзвичайному стані, щоб придушити сплеск інфекції, і опитування показують, що громадська підтримка Олімпійських ігор різко впала.
Водночас глава World Athletics Себастьян Коу сказав, що він все ще думає, що Ігри відбудуться, але "будуть виглядати інакше".
Передісторія
- "Олімпійські ігри" у Токіо (Японія) мали відбутися з 24 липня до 9 серпня 2020 року, але їх перенесли на 2021 рік через пандемію коронавірусної хвороби COVID-19 – попри всі приготування.
- Пізніше президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах заявив, що Олімпійські ігри в Токіо можуть скасувати, якщо вони не відбудуться у 2021 році.
- У 1940 році "Олімпіада" в Токіо була скасована через війну.