Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Олімпіада в Токіо малоймовірна - член оргкомітету Ігор-2012

Середа, 20 січня 2021, 12:10

Проведення Олімпійських ігор у Токіо виглядає "малоймовірним", оскільки пандемія коронавірусу продовжує паралізувати більшу частину світу.

Джерело: високопоставлений чиновник, якого цитує AFP

Деталі: Кейт Міллс, який був заступником голови оргкомітету Олімпіади в Лондоні в 2012 році, вважає, що оргкомітет Токіо повинен розробити план скасування Ігор.

Пряма мова: "Особисто я, сидячи тут і дивлячись на пандемію у всьому світі, в Південній Америці, в Північній Америці, в Африці, по всій Європі, це виглядає малоймовірним. Якби я був на місці оргкомітету в Токіо, я б будував плани скасування, я впевнений, що вони це роблять. Думаю, вони відкладуть це до останньої хвилини на випадок, якщо ситуація різко покращиться. Але це важкий виклик".

Деталі: Офіційні особи Японії і Міжнародного олімпійського комітету залишаються непохитними в тому, що Ігри 2020 року, які вже були відкладені на рік, пройдуть у липні та серпні, незважаючи на кризу в галузі охорони здоров'я, що триває .

Токіо та інші частини Японії наразі знаходяться в надзвичайному стані, щоб придушити сплеск інфекції, і опитування показують, що громадська підтримка Олімпійських ігор різко впала.

Водночас глава World Athletics Себастьян Коу сказав, що він все ще думає, що Ігри відбудуться, але "будуть виглядати інакше".

Передісторія

  • "Олімпійські ігри" у Токіо (Японія) мали відбутися з 24 липня до 9 серпня 2020 року, але їх перенесли на 2021 рік через пандемію коронавірусної хвороби COVID-19 – попри всі приготування.
  • Пізніше президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах заявив, що Олімпійські ігри в Токіо можуть скасувати, якщо вони не відбудуться у 2021 році.
  • У 1940 році "Олімпіада" в Токіо була скасована через війну.

Теми: ОлімпіадаЯпоніякоронавірус


powered by lun.ua
Головне сьогодні

ЦПК опублікував текст законопроєкту, яким хочуть врятувати Татарова і знищити НАБУ

Половина українців не готові вакцинуватись від COVID, навіть безкоштовно

У Києві знову небезпечний рівень забруднення повітря

В останні години на посаді Трамп помилував свого ексстратега, а себе і Джуліані – ні

COVID в Україні: знову більше 200 летальних випадків за добу

Для українців можуть запровадити паспорти вакцинації – Ляшко

Усі новини...
Олімпіада
Олімпіаду Зеленського на Закарпатті протягує група Льовочкіна - ЗМІ
"Амбітні цілі": Україна хоче провести Олімпіаду у 2030-му чи 2032 році
Суд вирішив заборонити росіянам виступати на Олімпіадах всього на 2 роки
Останні новини
13:07
Росіяни подали заявку на реєстрацію своєї вакцини від коронавірусу в ЄС
13:06
Річні тарифи на газ представлять навесні – Шмигаль
13:01
Київ готовий повернути дітей у школи, але є і план Б
12:55
Штаби Навального кличуть росіян на масові мітинги
12:51
Кандидат у шефи Пентагону за надання зброї Україні через загрозу від Росії
12:35
Регулятор перевірить енергокомпанії після заяв про нестачу вугілля на ТЕС
12:32
Бойовики планують повторний "референдум" на Донбасі
12:30
"Нафтогаз" готовий продавати газзбутам газ зі знижкою
12:23
COVID у Києві: за добу одужали вдвічі більше, ніж захворіли
12:10
Олімпіада в Токіо малоймовірна - член оргкомітету Ігор-2012
Усі новини...