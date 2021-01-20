Олімпіада в Токіо малоймовірна - член оргкомітету Ігор-2012

Проведення Олімпійських ігор у Токіо виглядає "малоймовірним", оскільки пандемія коронавірусу продовжує паралізувати більшу частину світу.

Джерело: високопоставлений чиновник, якого цитує AFP

Деталі: Кейт Міллс, який був заступником голови оргкомітету Олімпіади в Лондоні в 2012 році, вважає, що оргкомітет Токіо повинен розробити план скасування Ігор.

Пряма мова: "Особисто я, сидячи тут і дивлячись на пандемію у всьому світі, в Південній Америці, в Північній Америці, в Африці, по всій Європі, це виглядає малоймовірним. Якби я був на місці оргкомітету в Токіо, я б будував плани скасування, я впевнений, що вони це роблять. Думаю, вони відкладуть це до останньої хвилини на випадок, якщо ситуація різко покращиться. Але це важкий виклик".

Деталі: Офіційні особи Японії і Міжнародного олімпійського комітету залишаються непохитними в тому, що Ігри 2020 року, які вже були відкладені на рік, пройдуть у липні та серпні, незважаючи на кризу в галузі охорони здоров'я, що триває .

Токіо та інші частини Японії наразі знаходяться в надзвичайному стані, щоб придушити сплеск інфекції, і опитування показують, що громадська підтримка Олімпійських ігор різко впала.

Водночас глава World Athletics Себастьян Коу сказав, що він все ще думає, що Ігри відбудуться, але "будуть виглядати інакше".

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