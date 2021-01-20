Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Олімпіада в Токіо малоймовірна - член оргкомітету Ігор-2012

Середа, 20 січня 2021, 11:10
Олімпіада в Токіо малоймовірна - член оргкомітету Ігор-2012

Проведення Олімпійських ігор у Токіо виглядає "малоймовірним", оскільки пандемія коронавірусу продовжує паралізувати більшу частину світу.

Джерело: високопоставлений чиновник, якого цитує AFP

Деталі: Кейт Міллс, який був заступником голови оргкомітету Олімпіади в Лондоні в 2012 році, вважає, що оргкомітет Токіо повинен розробити план скасування Ігор.

Пряма мова: "Особисто я, сидячи тут і дивлячись на пандемію у всьому світі, в Південній Америці, в Північній Америці, в Африці, по всій Європі, це виглядає малоймовірним. Якби я був на місці оргкомітету в Токіо, я б будував плани скасування, я впевнений, що вони це роблять. Думаю, вони відкладуть це до останньої хвилини на випадок, якщо ситуація різко покращиться. Але це важкий виклик".

Деталі: Офіційні особи Японії і Міжнародного олімпійського комітету залишаються непохитними в тому, що Ігри 2020 року, які вже були відкладені на рік, пройдуть у липні та серпні, незважаючи на кризу в галузі охорони здоров'я, що триває .

Токіо та інші частини Японії наразі знаходяться в надзвичайному стані, щоб придушити сплеск інфекції, і опитування показують, що громадська підтримка Олімпійських ігор різко впала.

Водночас глава World Athletics Себастьян Коу сказав, що він все ще думає, що Ігри відбудуться, але "будуть виглядати інакше".

Передісторія

  • "Олімпійські ігри" у Токіо (Японія) мали відбутися з 24 липня до 9 серпня 2020 року, але їх перенесли на 2021 рік через пандемію коронавірусної хвороби COVID-19 – попри всі приготування.
  • Пізніше президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах заявив, що Олімпійські ігри в Токіо можуть скасувати, якщо вони не відбудуться у 2021 році.
  • У 1940 році "Олімпіада" в Токіо була скасована через війну.

"Українська правда" у Threads

Теми: ОлімпіадаЯпоніякоронавірус
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Київстар" продовжує відновлювати мобільний інтернет, працюють 95% базових станцій - речниця

оновлено, фото, відеоДепутат підірвав гранати на сесії сільради: 26 поранених

На Таврійському напрямку - хвилі атак росіян, по 80 штурмів три дні поспіль – Тарнавський

У "ЄС" відхрестились від заяви Прокопіва щодо "бюджету війни" для Києва

інфографікаМайже ніхто в Україні не симпатизує Палестині у війні Ізраїлю і ХАМАС − КМІС

Світовий банк виділить Україні додаткові 1,3 мільярда доларів

Усі новини...
Олімпіада
Україна вийшла у півфінал молодіжного Євро з футболу та вперше зіграє на Олімпіаді
Міжнародний олімпійський комітет став на бік агресора: як відновити справедливість
Глава МОК хоче, щоб росіяни та білоруси взяли участь в Олімпіаді
Останні новини
14:53
Коти люблять приносити людям речі, але на власних умовах – дослідження
14:50
"Втратив безцінну інформацію": Yarmak розказав, що його обікрали у потягу УЗ
14:47
фото, відеоНа Марсовому полі Зеленський вшанував памʼять полеглих захисників України
14:35
NYT: США закликали Ізраїль до кінця року зменшити масштаби операції у Газі
14:28
В Росії створили водний дрон схожий на український
14:22
Яке порно дивилися українці у 2023-му: звіт від Pornhub
14:06
У Росії вп'яте за півроку підвищили облікову ставку
13:58
Підрив гранат на сесії депутатом розслідуватимуть як теракт
13:43
фото У Білорусі розпочали раптову перевірку чергових сил ВПС і ППО
13:40
Бізнес в Україні опитали про податкове законодавство: 8% оцінили позитивно
Усі новини...
Реклама: