Олимпиада в Токио маловероятна - член оргкомитета Игр-2012

Проведение Олимпийских игр в Токио выглядит "маловероятным", поскольку пандемия коронавируса продолжает парализовать большую часть мира.

Источник: высокопоставленный чиновник, которого цитирует AFP

Детали: Кейт Миллс, который был заместителем председателя оргкомитета Олимпиады в Лондоне в 2012 году, считает, что оргкомитет Токио должен разработать план отмены Игр.

Прямая речь: "Лично я сидя здесь и глядя на пандемию во всем мире, в Южной Америке, в Северной Америке, в Африке, по всей Европе, это выглядит маловероятным. Если бы я был на месте оргкомитета в Токио, я бы строил планы по отмене, я уверен, что они это делают. Думаю, они отложат это до последней минуты на случай, если ситуация резко улучшится. Но это трудный вызов".

Детали: Официальные лица Японии и Международного олимпийского комитета остаются непреклонными в том, что Игры 2020 года, которые уже были отложены на год, пройдут в июле и августе, несмотря на продолжающийся кризис в области здравоохранения.

Токио и другие части Японии в настоящее время находятся в чрезвычайном положении, чтобы подавить всплеск инфекции, и опросы показывают, что общественная поддержка Олимпийских игр резко упала.

Глава World Athletics Себастьян Коу сказал, что он все еще думает, что Игры состоятся, но "будут выглядеть иначе".

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