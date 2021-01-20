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Олимпиада в Токио маловероятна - член оргкомитета Игр-2012

Среда, 20 января 2021, 11:10
Олимпиада в Токио маловероятна - член оргкомитета Игр-2012

Проведение Олимпийских игр в Токио выглядит "маловероятным", поскольку пандемия коронавируса продолжает парализовать большую часть мира.

Источник: высокопоставленный чиновник, которого цитирует AFP

Детали: Кейт Миллс, который был заместителем председателя оргкомитета Олимпиады в Лондоне в 2012 году, считает, что оргкомитет Токио должен разработать план отмены Игр.

Прямая речь: "Лично я сидя здесь и глядя на пандемию во всем мире, в Южной Америке, в Северной Америке, в Африке, по всей Европе, это выглядит маловероятным. Если бы я был на месте оргкомитета в Токио, я бы строил планы по отмене, я уверен, что они это делают. Думаю, они отложат это до последней минуты на случай, если ситуация резко улучшится. Но это трудный вызов".

Детали: Официальные лица Японии и Международного олимпийского комитета остаются непреклонными в том, что Игры 2020 года, которые уже были отложены на год, пройдут в июле и августе, несмотря на продолжающийся кризис в области здравоохранения.

Токио и другие части Японии в настоящее время находятся в чрезвычайном положении, чтобы подавить всплеск инфекции, и опросы показывают, что общественная поддержка Олимпийских игр резко упала.

Глава World Athletics Себастьян Коу сказал, что он все еще думает, что Игры состоятся, но "будут выглядеть иначе".

Предыстория:

  • "Олимпийские игры" в Токио (Япония) должны были состояться с 24 июля по 9 августа 2020 года, но их перенесли на 2021 год из-за пандемии коронавирусной болезни COVID-19 – несмотря на все приготовления.
  • Позже президент Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что Олимпийские игры в Токио могут отменить, если они не пройдут в 2021 году.
  • В 1940 году "Олимпиада" в Токио была отменена из-за войны.

Темы: ОлимпиадаЯпониякоронавирус
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