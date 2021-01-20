Кандидат у шефи Пентагону за надання зброї Україні через загрозу від Росії

Кандидат на посаду голови Міноборони США Ллойд Остін вважає, що дії Росії в Чорному морі й східній частині Середземного морів спрямовані на дестабілізацію України та Грузії і є викликом США та їхнім союзникам.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на письмові відповіді Остіна Сенату

Пряма мова: "Діяльність Росії у Чорному морі та східній частині Середземного моря ймовірно, спрямована в тому числі на підтримку її кампанії з підриву й дестабілізації ситуації в Україні та в Грузії, а також на те, щоб кинути виклик операціям США і союзників.

Сили США та НАТО в Чорному морі і східному Середземномор'ї є ключовим фактором стримування російської агресії.

Я підтримую надання зброї для забезпечення України зброєю, необхідною їй для самооборони. Україна також має критичні потреби, не пов'язані зі зброєю, такі як захищене комунікаційне обладнання, яке фінансується за рахунок Ініціативи з допомоги Україні в галузі безпеки (USAI)".

Деталі: Остін вважає, що зусилля США з надання допомоги у сфері безпеки для нарощування потенціалу збройних сил України повинні залишатися пріоритетними.

Він додав, що в разі свого затвердження на посаду продовжить оцінювати необхідну допомогу Україні і вносити відповідні зміни.

Нагадаємо: Кандидат на посаду держсекретаря США Ентоні Блінкен (Antony John Blinken) зазначив, що адміністрація майбутнього президента Джо Байдена готова забезпечити надання Україні летального зброї.

Обраний президент США Джо Байден планує призначити міністром оборони відставного генерала Ллойда Остіна (Lloyd Austin). У разі схвалення цієї кандидатури, Остін стане першим темношкірим міністром оборони в американській історії.