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Кандидат в шефы Пентагона за предоставление оружия Украине из-за угрозы от России

Среда, 20 января 2021, 11:51
Кандидат в шефы Пентагона за предоставление оружия Украине из-за угрозы от России

Кандидат на пост главы Минобороны США Ллойд Остин считает, что действия России в Черном море и восточной части Средиземного моря направлены на дестабилизацию Украины и Грузии и являются вызовом США и их союзникам.

Источник: "Интерфак-Украинас" со ссылкой на письменные ответы Остина Сенату 

Прямая речь: "Деятельность России в Черном море и восточной части Средиземного моря вероятно, направлена в том числе на поддержание ее продолжающейся кампании по подрыву и дестабилизации ситуации в Украине и в Грузии, а также на то, чтобы бросить вызов операциям США и союзников.

Силы США и НАТО в Черном море и восточном Средиземноморье являются ключевым фактором сдерживании российской агрессии.

Я поддерживаю предоставление оружия для обеспечения Украины оружием, необходимым ей для самообороны. Украина также имеет критические потребности, не связанные с оружием, такие как защищенное коммуникационное оборудование, которое финансируется за счет Инициативы по помощи Украине в области безопасности (USAI)".

Детали: Остин считает, что усилия США по оказанию помощи в области безопасности для наращивания потенциала вооруженных сил Украины должны оставаться приоритетными.

Он добавил, что в случае своего утверждения на пост продолжит оценивать необходимую помощь Украине и вносить соответствующие изменения.

Напомним: Кандидат на пост госсекретаря США Энтони Блинкен (Antony John Blinken) отметил, что администрация будущего президента Джо Байдена готова обеспечить предоставление Украине летального оружия.

Избранный президент США Джо Байден планирует назначить министром обороны отставного генерала Ллойда Остина (Lloyd Austin). В случае одобрения этой кандидатуры, Остин станет первым темнокожим министром обороны в американской истории.

"Украинская правда" в Threads

Темы: СШАоружиеРосcияЧерное мореГрузия
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