Росіяни подали заявку на реєстрацію своєї вакцини від коронавірусу в ЄС

Російський фонд прямих інвестицій подав заявку на реєстрацію в Євросоюзі російської вакцини від коронавірусу "Спутник V".

Джерело: російське видання "РБК"

Деталі: 19 січня розробники російської вакцини "Супутник V" зустрілися з експертами, які нібито представляють Європейське агентство лікарських засобів (EMA).

Повідомляється, що у зустрічі взяли участь понад 20 міжнародних експертів і вчених.

Рекомендації за результатами обговорення спрямують розробникам вакцини "Супутник V" протягом 7-10 днів.

В РФ очікують початку процесу експертизи вакцини у лютому.

EMA вирішить чи надавати реєстрацію вакцині "Спутник V" за результатами серії експертних перевірок.

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