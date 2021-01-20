Росіяни подали заявку на реєстрацію своєї вакцини від коронавірусу в ЄС
Середа, 20 січня 2021, 12:07
Російський фонд прямих інвестицій подав заявку на реєстрацію в Євросоюзі російської вакцини від коронавірусу "Спутник V".
Джерело: російське видання "РБК"
Деталі: 19 січня розробники російської вакцини "Супутник V" зустрілися з експертами, які нібито представляють Європейське агентство лікарських засобів (EMA).
Повідомляється, що у зустрічі взяли участь понад 20 міжнародних експертів і вчених.
Рекомендації за результатами обговорення спрямують розробникам вакцини "Супутник V" протягом 7-10 днів.
В РФ очікують початку процесу експертизи вакцини у лютому.
EMA вирішить чи надавати реєстрацію вакцині "Спутник V" за результатами серії експертних перевірок.
Нагадаємо:
- Росія з 7 грудня вакцинує своїх громадян препаратом власної розробки та виробництва "Спутник-V". Водночас, до цієї вакцини є ряд запитань через побічні ефекти, зараження після щеплення та проведення клінічних випробувань.
- Україна російську вакцину купувати не буде. Оскільки наша держава використовуватиме лише ті вакцини проти COVID-19, які успішно пройшли третю фазу клінічних досліджень, тому всі чутки та політичні заяви про ймовірну реєстрацію в Україні російської вакцини не відповідають дійсності.