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Росіяни подали заявку на реєстрацію своєї вакцини від коронавірусу в ЄС

Середа, 20 січня 2021, 12:07
Росіяни подали заявку на реєстрацію своєї вакцини від коронавірусу в ЄС

Російський фонд прямих інвестицій подав заявку на реєстрацію в Євросоюзі російської вакцини від коронавірусу "Спутник V".

Джерело: російське видання "РБК"

Деталі: 19 січня розробники російської вакцини "Супутник V" зустрілися з експертами, які нібито представляють Європейське агентство лікарських засобів (EMA).

Повідомляється, що у зустрічі взяли участь понад 20 міжнародних експертів і вчених.

Рекомендації за результатами обговорення спрямують розробникам вакцини "Супутник V" протягом 7-10 днів.

В РФ очікують початку процесу експертизи вакцини у лютому.

EMA вирішить чи надавати реєстрацію вакцині "Спутник V" за результатами серії експертних перевірок.

Нагадаємо: 

  • Росія з 7 грудня вакцинує своїх громадян препаратом власної розробки та виробництва "Спутник-V". Водночас, до цієї вакцини є ряд запитань через побічні ефектизараження після щеплення та проведення клінічних випробувань. 
  • Україна російську вакцину купувати не буде. Оскільки наша держава використовуватиме лише ті вакцини проти COVID-19, які успішно пройшли третю фазу клінічних досліджень, тому всі чутки та політичні заяви про ймовірну реєстрацію в Україні російської вакцини не відповідають дійсності.

"Українська правда" у Threads

Теми: вакцинаціякоронавірусРосіяЄвропаCovid-2019
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