Россияне подали заявку на регистрацию своей вакцины от коронавируса в ЕС

Российский фонд подал заявку на регистрацию в Евросоюзе российской вакцины от коронавируса "Спутник V".

Источник: российское издание "РБК"

Детали: 19 января разработчики российской вакцины "Спутник V" встретились с экспертами, которые якобы представляют Европейское агентство лекарственных средств (EMA).

Сообщается, что во встрече приняли участие более 20 международных экспертов и ученых.

Рекомендации по результатам обсуждения направят разработчикам вакцины "Спутник V" в течение 7-10 дней.

В РФ ожидают начала процесса экспертизы вакцины в феврале.

EMA решит предоставлять регистрацию вакцине "Спутник V" по результатам серии экспертных проверок.

Напомним: