Россияне подали заявку на регистрацию своей вакцины от коронавируса в ЕС
Среда, 20 января 2021, 13:07
Российский фонд подал заявку на регистрацию в Евросоюзе российской вакцины от коронавируса "Спутник V".
Источник: российское издание "РБК"
Детали: 19 января разработчики российской вакцины "Спутник V" встретились с экспертами, которые якобы представляют Европейское агентство лекарственных средств (EMA).
Сообщается, что во встрече приняли участие более 20 международных экспертов и ученых.
Рекомендации по результатам обсуждения направят разработчикам вакцины "Спутник V" в течение 7-10 дней.
В РФ ожидают начала процесса экспертизы вакцины в феврале.
EMA решит предоставлять регистрацию вакцине "Спутник V" по результатам серии экспертных проверок.
Напомним:
- Россия с 7 декабря вакцинирует своих граждан препаратом собственной разработки и производства "Спутник-V". В то же время, в этой вакцины ряд вопросов из-за побочных эффектов, заражения после прививки и проведения клинических испытаний.
- Украина российскую вакцину покупать не будет. Поскольку наше государство будет использовать только те вакцины против COVID-19, которые успешно прошли третью фазу клинических исследований, поэтому все слухи и политические заявления о возможной регистрацию в Украине российской вакцины не соответствуют действительности.