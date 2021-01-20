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Россияне подали заявку на регистрацию своей вакцины от коронавируса в ЕС

Среда, 20 января 2021, 12:07
Россияне подали заявку на регистрацию своей вакцины от коронавируса в ЕС

Российский фонд подал заявку на регистрацию в Евросоюзе российской вакцины от коронавируса "Спутник V".

Источник: российское издание "РБК"

Детали: 19 января разработчики российской вакцины "Спутник V" встретились с экспертами, которые якобы представляют Европейское агентство лекарственных средств (EMA).

Сообщается, что во встрече приняли участие более 20 международных экспертов и ученых.

Рекомендации по результатам обсуждения направят разработчикам вакцины "Спутник V" в течение 7-10 дней.

В РФ ожидают начала процесса экспертизы вакцины в феврале.

EMA решит предоставлять регистрацию вакцине "Спутник V" по результатам серии экспертных проверок.

Напомним:

  • Россия с 7 декабря вакцинирует своих граждан препаратом собственной разработки и производства "Спутник-V". В то же время, в этой вакцины ряд вопросов из-за побочных эффектовзаражения после прививки и проведения клинических испытаний.
  • Украина российскую вакцину покупать не будет. Поскольку наше государство будет использовать только те вакцины против COVID-19, которые успешно прошли третью фазу клинических исследований, поэтому все слухи и политические заявления о возможной регистрацию в Украине российской вакцины не соответствуют действительности.

"Украинская правда" в Threads

Темы: вакцинациякоронавирусРосcияЕвропаCovid-2019
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