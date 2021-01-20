Микитась програв апеляцію і залишиться під арештом

Київський апеляційний суд залишив чинним арешт колишнього нардепа ексглави "Укрбуду" Максима Микитася за підозрою в організації викрадення адвоката.

Джерело: трансляція засідання суду

Деталі: Головуюча суддя Тетяна Росік відхилила клопотання захисту і залишила в силі рішення суду першої інстанції.

Що передувало: 31 грудня 2020 року Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід підозрюваному у замовному викраденні людини забудовнику Максиму Микитасю у вигляді тримання під вартою до 27 лютого без альтернативи застави.

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