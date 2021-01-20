Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Микитась проиграл апелляцию и останется под арестом

Среда, 20 января 2021, 14:24
Громадське

Киевский апелляционный суд оставил в силе арест бывшего нардепа экс-главы "Укрбуда" Максима Микитася по подозрению в организации похищения адвоката.

Источник: трансляция заседания суда

Детали: Председательствующая судья Татьяна Росик отклонила ходатайство защиты и оставила в силе решение суда первой инстанции.

Что предшествовало: 31 декабря Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения подозреваемому в заказном похищении человека застройщику Максиму Микитасю в виде содержания под стражей до 27 февраля без альтернативы залога.

Узнать больше: "Я сижу - а он при власти". Микитась про показания на заместителя главы ОП Татарова и месть за это

Предыстория:

  • 29 декабря Национальная полиция сообщила, что Микитась заказал похищение человека в Киеве 8 декабря. Ему объявили новое подозрение. Защита называет дело сфабрикованным.
  • С 2017 года НАБУ расследует возможные злоупотребления и хищения денег при строительстве жилья для Нацгвардии. Строительство вела компания "Укрбуд" Микитася.
  • Микитась получил подозрение от НАБУ в октябре 2019 года. 20 января 2020 года его сняли с рейса при попытке вылета из Украины.
  • Антикоррупционные органы считают, что по просьбе застройщиков нынешний заместитель руководителя Офиса президента Олег Татаров мог договориться о написании положительной для фирмы экспертизы. Ее сделал Киевский научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр Министерства внутренних дел.



powered by lun.ua
Главное сегодня

В Кремле отреагировали на расследование Навального о дворце Путина

На 15 тысяч больше умерших за год - официальные данные Госкомстата

Кабмин согласовал "слугу" и бывшего шоумена на должность главы ОГА

Татаров отреагировал на Микитася: Он обижен, что я ему не помог выйти из тюрьмы

Штабы Навального зовут россиян на массовые митинги

Боевики планируют повторный "референдум" на Донбассе

Все новости...
Последние новости
14:47
Зеленский внес изменения в состав СНБО
14:45
видеоУбийце 11-летней девочки дали 15 лет тюрьмы, в суде он пытался перерезать себе горло
14:30
Глава ОБСЕ считает, что конфликт на Донбассе не станет "замороженным"
14:25
Кабмин одобрил проведение проверок инвесторов в стратегические компании
14:24
Микитась проиграл апелляцию и останется под арестом
14:11
Воздух в Киеве ухудшился из-за обогрева котлами – власти
14:10
"Венецианка" и ОБСЕ по просьбе Рады проверят законопроект о политических партиях
14:10
Степанов призвал идти к врачам по бесплатную диагностику рака
14:09
Глава ОБСЕ считает, что Украина выполнила все условия для "нормандской" встречи с Путиным
14:08
Трамп думает над созданием новой политической партии – WSJ
Все новости...