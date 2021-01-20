Микитась проиграл апелляцию и останется под арестом

Киевский апелляционный суд оставил в силе арест бывшего нардепа экс-главы "Укрбуда" Максима Микитася по подозрению в организации похищения адвоката.

Источник: трансляция заседания суда

Детали: Председательствующая судья Татьяна Росик отклонила ходатайство защиты и оставила в силе решение суда первой инстанции.

Что предшествовало: 31 декабря Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения подозреваемому в заказном похищении человека застройщику Максиму Микитасю в виде содержания под стражей до 27 февраля без альтернативы залога.

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