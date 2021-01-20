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Микитась проиграл апелляцию и останется под арестом

Среда, 20 января 2021, 13:24
Микитась проиграл апелляцию и останется под арестом
Громадське

Киевский апелляционный суд оставил в силе арест бывшего нардепа экс-главы "Укрбуда" Максима Микитася по подозрению в организации похищения адвоката.

Источник: трансляция заседания суда

Детали: Председательствующая судья Татьяна Росик отклонила ходатайство защиты и оставила в силе решение суда первой инстанции.

Что предшествовало: 31 декабря Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения подозреваемому в заказном похищении человека застройщику Максиму Микитасю в виде содержания под стражей до 27 февраля без альтернативы залога.

Узнать больше: "Я сижу - а он при власти". Микитась про показания на заместителя главы ОП Татарова и месть за это

Предыстория:

  • 29 декабря Национальная полиция сообщила, что Микитась заказал похищение человека в Киеве 8 декабря. Ему объявили новое подозрение. Адвокаты называет его дело сфабрикованным. Микитась и его защита считают расследование полиции местью за показания против заместителя председателя ОП Олега Татарова.
  • С 2017 года НАБУ расследует возможные злоупотребления и хищения денег при строительстве жилья для Нацгвардии. Строительство вела компания "Укрбуд" Микитася.
  • Микитась получил подозрение от НАБУ в октябре 2019 года. 20 января 2020 года его сняли с рейса при попытке вылета из Украины.
  • Антикоррупционные органы считают, что по просьбе застройщиков нынешний заместитель руководителя Офиса президента Олег Татаров мог договориться о написании положительной для фирмы экспертизы. Ее сделал Киевский научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр Министерства внутренних дел.

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