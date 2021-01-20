В МОЗ заявили, що домовляються про закупівлю ще однієї вакцини від коронавірусу

Міністерство охорони здоров'я проводить переговори про закупівлю вакцин від COVID-19 з індійським виробником Serum Institute.

Джерело: Заступник міністра охорони здоров'я Ігор Іващенко в ході засідання парламентського комітету здоров'я нації, якого цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Іващенка: "На умовах певної конфіденційності скажу, що паралельно проводяться переговори з індійським виробником - компанією Serum Institute, який може виробляти американську вакцину "Нововакс" і має можливість виробляти вакцину компанії "АстраЗенека" на даний момент".

Деталі: Іващенко не уточнив, чи йде мова про закупівлю вакцини, розробленої безпосередньо Serum Institute, або про вакцину інших компаній, вироблених індійською компанією.

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