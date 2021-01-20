В МОЗ заявили, що домовляються про закупівлю ще однієї вакцини від коронавірусу
Міністерство охорони здоров'я проводить переговори про закупівлю вакцин від COVID-19 з індійським виробником Serum Institute.
Джерело: Заступник міністра охорони здоров'я Ігор Іващенко в ході засідання парламентського комітету здоров'я нації, якого цитує "Інтерфакс-Україна"
Пряма мова Іващенка: "На умовах певної конфіденційності скажу, що паралельно проводяться переговори з індійським виробником - компанією Serum Institute, який може виробляти американську вакцину "Нововакс" і має можливість виробляти вакцину компанії "АстраЗенека" на даний момент".
Деталі: Іващенко не уточнив, чи йде мова про закупівлю вакцини, розробленої безпосередньо Serum Institute, або про вакцину інших компаній, вироблених індійською компанією.
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Передісторія:
- Компанія AstraZeneca з 11 грудня заявила, що починає клінічні випробування комбінації власної вакцини від коронавірусу з російським препаратом "Супутник V".
- Україна закупила вакцину від коронавірусу CoronaVac в найбільшого китайського виробника вакцини Sinovac Biotech.
- У найближчі місяці Україна планує отримати близько 10 мільйонів доз вакцини від ковіду – 1,9 мільйона від китайського виробника Sinovac Biotech і 8 мільйонів від COVAX. За кращим сценарієм – COVAX виділить для України не 8, а 16 мільйонів доз, але гарантій цього поки що немає.
- 52% українців не готові вакцинуватись від коронавірусу, навіть якщо щеплення будуть безкоштовними.