Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В МОЗ заявили, що домовляються про закупівлю ще однієї вакцини від коронавірусу

Середа, 20 січня 2021, 14:15
В МОЗ заявили, що домовляються про закупівлю ще однієї вакцини від коронавірусу

Міністерство охорони здоров'я проводить переговори про закупівлю вакцин від COVID-19 з індійським виробником Serum Institute.

Джерело: Заступник міністра охорони здоров'я Ігор Іващенко в ході засідання парламентського комітету здоров'я нації, якого цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Іващенка: "На умовах певної конфіденційності скажу, що паралельно проводяться переговори з індійським виробником - компанією Serum Institute, який може виробляти американську вакцину "Нововакс" і має можливість виробляти вакцину компанії "АстраЗенека" на даний момент".

Деталі: Іващенко не уточнив, чи йде мова про закупівлю вакцини, розробленої безпосередньо Serum Institute, або про вакцину інших компаній, вироблених індійською компанією.

Читайте також: Вакцина від COVID-19. Скільки коштує, коли з'явиться в Україні і чому СБУ вже розслідує контрабанду

Передісторія:

  • Компанія AstraZeneca з 11 грудня заявила, що починає клінічні випробування комбінації власної вакцини від коронавірусу з російським препаратом "Супутник V".
  • Україна закупила вакцину від коронавірусу CoronaVac в найбільшого китайського виробника вакцини Sinovac Biotech.
  • У найближчі місяці Україна планує отримати близько 10 мільйонів доз вакцини від ковіду – 1,9 мільйона від китайського виробника Sinovac Biotech і 8 мільйонів від COVAX. За кращим сценарієм – COVAX виділить для України не 8, а 16 мільйонів доз, але гарантій цього поки що немає.
  • 52% українців не готові вакцинуватись від коронавірусу, навіть якщо щеплення будуть безкоштовними.

Теми: вакцинаціякоронавірускарантинКабінет міністрів
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Київстар" продовжує відновлювати мобільний інтернет, працюють 95% базових станцій - речниця

оновлено, фото, відеоДепутат підірвав гранати на сесії сільради: 26 поранених

На Таврійському напрямку - хвилі атак росіян, по 80 штурмів три дні поспіль – Тарнавський

У "ЄС" відхрестились від заяви Прокопіва щодо "бюджету війни" для Києва

інфографікаМайже ніхто в Україні не симпатизує Палестині у війні Ізраїлю і ХАМАС − КМІС

Світовий банк виділить Україні додаткові 1,3 мільярда доларів

Усі новини...
вакцинація
Чи треба вакцинуватися й продовжувати дію COVID-сертифікату – пояснює МОЗ
Чи потрібно ізолювати вакциновану дитину після контакту з хворим на вітрянку – пояснює МОЗ
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
Останні новини
14:53
Коти люблять приносити людям речі, але на власних умовах – дослідження
14:50
"Втратив безцінну інформацію": Yarmak розказав, що його обікрали у потягу УЗ
14:47
фото, відеоНа Марсовому полі Зеленський вшанував памʼять полеглих захисників України
14:35
NYT: США закликали Ізраїль до кінця року зменшити масштаби операції у Газі
14:28
В Росії створили водний дрон схожий на український
14:22
Яке порно дивилися українці у 2023-му: звіт від Pornhub
14:06
У Росії вп'яте за півроку підвищили облікову ставку
13:58
Підрив гранат на сесії депутатом розслідуватимуть як теракт
13:43
фото У Білорусі розпочали раптову перевірку чергових сил ВПС і ППО
13:40
Бізнес в Україні опитали про податкове законодавство: 8% оцінили позитивно
Усі новини...
Реклама: