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В Минздраве заявили, что договариваются о закупке еще одной вакцины от коронавируса

Среда, 20 января 2021, 14:15
В Минздраве заявили, что договариваются о закупке еще одной вакцины от коронавируса

Министерство здравоохранения проводит переговоры о закупке вакцин от COVID-19 с индийским производителем Serum Institute.

Источник: Заместитель министра здравоохранения Игорь Иващенко в ходе заседания парламентского комитета здоровье нации, которого цитирует "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Иващенко: "На условиях определенной конфиденциальности скажу, что параллельно проводятся переговоры с индийским производителем - компанией Serum Institute, который может производить американскую вакцину "Нововакс" и имеет возможность производить вакцину компании "Астразенека" на данный момент".

Детали: Иващенко не уточнил, идет ли речь о закупке вакцины, разработанной непосредственно Serum Institute, или о вакцине других компаний, производимых индийской компанией.

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Предыстория:

  • Компания AstraZeneca с 11 декабря заявила, что начинает клинические испытания комбинации собственной вакцины от коронавируса с российским препаратом "Спутник V".
  • Украина закупила вакцину от коронавируса CoronaVac в крупнейшего китайского производителя вакцины Sinovac Biotech.
  • В ближайшие месяцы Украина планирует получить около 10 млн доз вакцины от ковида - 1,9 миллиона от китайского производителя Sinovac Biotech и 8 млн от COVAX. По лучшему сценарию - COVAX выделит для Украины не 8, а 16 млн доз, но гарантий этого пока нет.
  • 52% украинский не готовы вакцинироваться от коронавируса, даже если прививки будут бесплатными.

"Украинская правда" в Threads

Темы: вакцинациякоронавирускарантинКабинет министров
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