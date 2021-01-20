В Минздраве заявили, что договариваются о закупке еще одной вакцины от коронавируса

Министерство здравоохранения проводит переговоры о закупке вакцин от COVID-19 с индийским производителем Serum Institute.

Источник: Заместитель министра здравоохранения Игорь Иващенко в ходе заседания парламентского комитета здоровье нации, которого цитирует "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Иващенко: "На условиях определенной конфиденциальности скажу, что параллельно проводятся переговоры с индийским производителем - компанией Serum Institute, который может производить американскую вакцину "Нововакс" и имеет возможность производить вакцину компании "Астразенека" на данный момент".

Детали: Иващенко не уточнил, идет ли речь о закупке вакцины, разработанной непосредственно Serum Institute, или о вакцине других компаний, производимых индийской компанией.

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