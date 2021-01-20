Фільм Навального про палац Путіна за добу подивилося більше 25 мільйонів людей

Фільм-розслідування російського опозиціонера Олексія Навального про палац президента РФ Володимира Путіна за добу подивилися більше 25 мільйонів людей.

Джерело: YouTube ФБК

Деталі: Всього на канал підписано більше 5,2 млн користувачів.

У фільмі розповідається про палац Путіна на Чорному морі біля Геленджика, можливою ціною 100 млрд рублів.

Палац будувався і утримується за рахунок двох державних компаній РФ - Роснефть і Транснефть, очолюваних двома найближчими друзями Путіна - Ігорем Сечіним і Миколою Токаревим.

Офіційна площа путінського палацу - 17 691 м.кв., а площа ділянки під палацовим комплексом - 68 гектарів, але насправді, відзначається, що територія палацу приблизно в 100 разів більша.

Що цьому передувало: