Фільм Навального про палац Путіна за добу подивилося більше 25 мільйонів людей
Середа, 20 січня 2021, 15:45
Фільм-розслідування російського опозиціонера Олексія Навального про палац президента РФ Володимира Путіна за добу подивилися більше 25 мільйонів людей.
Джерело: YouTube ФБК
Деталі: Всього на канал підписано більше 5,2 млн користувачів.
У фільмі розповідається про палац Путіна на Чорному морі біля Геленджика, можливою ціною 100 млрд рублів.
Палац будувався і утримується за рахунок двох державних компаній РФ - Роснефть і Транснефть, очолюваних двома найближчими друзями Путіна - Ігорем Сечіним і Миколою Токаревим.
Офіційна площа путінського палацу - 17 691 м.кв., а площа ділянки під палацовим комплексом - 68 гектарів, але насправді, відзначається, що територія палацу приблизно в 100 разів більша.
Що цьому передувало:
- 19 січня Фонд боротьби з корупцією російського опозиціонера Олексія Навального опублікував розслідування про масштабний палац президента Володимира Путінабіля Геленджика.
- 18 січня у Росії Навального арештували на 30 діб.
- Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що у Кремлі не побачили нічого нового у розслідуванні ФБК про "палац Путіна" в Геленджику.