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Фільм Навального про палац Путіна за добу подивилося більше 25 мільйонів людей

Середа, 20 січня 2021, 16:45

Фільм-розслідування російського опозиціонера Олексія Навального про палац президента РФ Володимира Путіна за добу подивилися більше 25 мільйонів людей.

Джерело: YouTube ФБК

Деталі: Всього на канал підписано більше 5,2 млн користувачів.

У фільмі розповідається про палац Путіна на Чорному морі біля Геленджика, можливою ціною 100 млрд рублів.

Палац будувався і утримується за рахунок двох державних компаній РФ - Роснефть і Транснефть, очолюваних двома найближчими друзями Путіна - Ігорем Сечіним і Миколою Токаревим.

Офіційна площа путінського палацу - 17 691 м.кв., а площа ділянки під палацовим комплексом - 68 гектарів, але насправді, відзначається, що територія палацу приблизно в 100 разів більша.

Що цьому передувало:

  • 19 січня Фонд боротьби з корупцією російського опозиціонера Олексія Навального опублікував розслідування про масштабний палац президента Володимира Путінабіля Геленджика.
  • 18 січня у Росії Навального арештували на 30 діб.
  • Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що у Кремлі не побачили нічого нового у розслідуванні ФБК про "палац Путіна" в Геленджику.

Теми: НавальнийПутін


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