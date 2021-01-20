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Фильм Навального о дворце Путина за сутки посмотрели более 25 миллионов человек

Среда, 20 января 2021, 15:45
Фильм Навального о дворце Путина за сутки посмотрели более 25 миллионов человек

Фильм-расследование российского оппозиционера Алексея Навального о дворце президента РФ Владимира Путина в сутки посмотрели более 25 миллионов человек.

Источник: YouTube ФБК

Детали: Всего на канал подписано более 5,2 млн пользователей.

В фильме рассказывается о дворце Путина на Черном море у Геленджика, возможной стоимостью 100 млрд рублей.

Дворец строился и содержится за счет двух государственных компаний РФ - Роснефть и Транснефть, возглавляемых двумя близкими друзьями Путина - Игорем Сечиным и Николаем Токаревым.

Официальная площадь путинского дворца - 17 691 м.кв., а площадь участка под дворцовым комплексом - 68 гектаров, но на самом деле, отмечается, что территория дворца примерно в 100 раз больше.

Что этому предшествовало:

  • 19 января Фонд борьбы с коррупцией российского оппозиционера Алексея Навального опубликовал расследование о масштабном дворец президента Владимира Путина у Геленджика.
  • 18 января в России Навального арестовали на 30 суток.
  • Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не увидели ничего нового в расследовании ФБК о "дворец Путина" в Геленджике.

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Темы: НавальныйПутин
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