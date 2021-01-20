Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Фильм Навального о дворце Путина за сутки посмотрели более 25 миллионов человек

Среда, 20 января 2021, 16:45

Фильм-расследование российского оппозиционера Алексея Навального о дворце президента РФ Владимира Путина в сутки посмотрели более 25 миллионов человек.

Источник: YouTube ФБК

Детали: Всего на канал подписано более 5,2 млн пользователей.

В фильме рассказывается о дворце Путина на Черном море у Геленджика, возможной стоимостью 100 млрд рублей.

Дворец строился и содержится за счет двух государственных компаний РФ - Роснефть и Транснефть, возглавляемых двумя близкими друзьями Путина - Игорем Сечиным и Николаем Токаревым.

Официальная площадь путинского дворца - 17 691 м.кв., а площадь участка под дворцовым комплексом - 68 гектаров, но на самом деле, отмечается, что территория дворца примерно в 100 раз больше.

Что этому предшествовало:

  • 19 января Фонд борьбы с коррупцией российского оппозиционера Алексея Навального опубликовал расследование о масштабном дворец президента Владимира Путина у Геленджика.
  • 18 января в России Навального арестовали на 30 суток.
  • Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не увидели ничего нового в расследовании ФБК о "дворец Путина" в Геленджике.

Темы: НавальныйПутин


powered by lun.ua
Главное сегодня

Украина все еще может получить транш МВФ в 1 квартале 2021 года – Bank of America

В Госдуме РФ отреагировали на украинский закон о языке: гонения на русский

фото, видеоТрамп покинул Белый дом

Воздух в Киеве ухудшился из-за обогрева котлами – власти

В Кремле отреагировали на расследование Навального о дворце Путина

На 15 тысяч больше умерших за год - официальные данные Госкомстата

Все новости...
Навальный
В Кремле отреагировали на расследование Навального о дворце Путина
Штабы Навального зовут россиян на массовые митинги
После ареста Навальный выпустил расследование о дворце Путина
Последние новости
17:23
фото, видеоВ Одессе мужчина ходил по улице с человеческой головой в руках
17:03
фотоВ центре Мадрида прогремел мощный взрыв
17:00
Киевлянин торговал фейковыми справками об отсутствии COVID-19
16:45
Фильм Навального о дворце Путина за сутки посмотрели более 25 миллионов человек
16:44
Нефть дорожает на фоне инаугурации Байдена
16:43
Украина все еще может получить транш МВФ в 1 квартале 2021 года – Bank of America
16:20
Полицейские на Житомирщине выбивали из парня признание в преступлении: делом займется ОГП
16:16
В оккупированном Крыму есть случаи принудительной вакцинации от COVID - постпред президента
16:15
Прокуратура подтвердила фальшивость переписки, где "Микитась" заказал похищение человека
16:08
В Госдуме РФ отреагировали на украинский закон о языке: гонения на русский
Все новости...