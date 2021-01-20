Фильм Навального о дворце Путина за сутки посмотрели более 25 миллионов человек

Фильм-расследование российского оппозиционера Алексея Навального о дворце президента РФ Владимира Путина в сутки посмотрели более 25 миллионов человек.

Источник: YouTube ФБК

Детали: Всего на канал подписано более 5,2 млн пользователей.

В фильме рассказывается о дворце Путина на Черном море у Геленджика, возможной стоимостью 100 млрд рублей.

Дворец строился и содержится за счет двух государственных компаний РФ - Роснефть и Транснефть, возглавляемых двумя близкими друзьями Путина - Игорем Сечиным и Николаем Токаревым.

Официальная площадь путинского дворца - 17 691 м.кв., а площадь участка под дворцовым комплексом - 68 гектаров, но на самом деле, отмечается, что территория дворца примерно в 100 раз больше.

Что этому предшествовало: