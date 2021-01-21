Кабмин уволил Немилостивого, который ездил навеселе и грубил патрульным
Четверг, 21 января 2021, 09:49
Кабинет министров уволил заместителя министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Виталия Немилостивого.
Источник: премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram
Прямая речь: "Поведение, которое позволил себе заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Виталий Немилостивый, недопустимо. Все должны быть равны перед законом. Поэтому мы оперативно рассмотрели вопрос увольнения заместителя министра.
Должность в Кабинете министров Украины – это не привилегия, это прежде всего ответственность перед людьми и страной".
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