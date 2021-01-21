Кабмин уволил Немилостивого, который ездил навеселе и грубил патрульным

Кабинет министров уволил заместителя министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Виталия Немилостивого.

Источник: премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram

Прямая речь: "Поведение, которое позволил себе заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Виталий Немилостивый, недопустимо. Все должны быть равны перед законом. Поэтому мы оперативно рассмотрели вопрос увольнения заместителя министра.

Должность в Кабинете министров Украины – это не привилегия, это прежде всего ответственность перед людьми и страной".

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