Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Єрмак та Шмигаль стали головами комітету щодо розвитку заповідника "Бабин Яр"

Вівторок, 15 грудня 2020, 18:45

Президент Володимир Зеленський підписав указ "Про заходи у зв’язку з 80-ми роковинами трагедії Бабиного Яру та додаткові заходи щодо подальшого розвитку Національного історико-меморіального заповідника "Бабин Яр".

Джерело: пресслужба Зеленського

Деталі: Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля й керівника Офісу президента Андрія Єрмака визначили співголовами Організаційного комітету з питань перспективного розвитку Національного історико-меморіального заповідника "Бабин Яр", а також затвердили новий склад Організаційного комітету.

Президент підтримав створення у Києві (урочище Бабин Яр) Меморіалу Голокосту "Бабин Яр".

Уряд має затвердити план заходів у зв'язку з 80-ми роковинами трагедії Бабиного Яру, передбачивши розв'язання нагальних питань розвитку Національного історико-меморіального заповідника "Бабин Яр", зокрема встановлення композиційних елементів Алеї Праведників, розширення зон охорони заповідника та завершення облаштування меморіального музею пам’яті жертв трагедії Бабиного Яру у будівлі по вулиці Іллєнка у Києві тощо. 

Крім того, Кабмін повинен передбачити проведення жалобних заходів та організації міжнародної наукової вебконференції, присвяченої роковинам трагедії Бабиного Яру, здійснення пошукової роботи стосовно загиблих у Бабиному Яру, увічнення пам'яті про них.

Читайте також: Натан Щаранський про Бабин Яр: Проект, який демонструє неповагу до України, не пройде

Йосиф Зісельс про проєкт Бабиного Яру: Це "троянський кінь", якого Путін "дарує" Україні

Хржановський про скандал з "ДАУ": Серія з немовлятами має прокатний сертифікат, причому навіть не 18+, а 15+

Передісторія:

  • Голова наглядової ради меморіального центру "Бабин Яр" Натан Щаранський закликав президента Володимира Зеленського та українські органи влади делегувати свого представника до наглядової ради.
  • Міністр культури Олександр Ткаченко повідомляв, що державний меморіал "Бабин Яр" буде відкрито у 2021 році. Так він відреагував на обговорення створення проєкту "Бабиного Яру" під керівництвом Іллі Хржановського.
  • 29 липня Зеленський провів відеоконференцію зі членами наглядової ради фонду "Меморіал Голокосту "Бабин Яр", під час якої підтримав будівництво цього меморіалу в Києві.

Українська правда
Теми: ЗеленськийуказиБабин ЯрАндрій ЄрмакШмигаль


powered by lun.ua
Головне сьогодні

відеоКомпанії, дотичні до Медведчука і Козака, будують дорогу між Росією і Китаєм – "Схеми"

Новини 17 грудня: смерть Кернеса, призначення в Кабміні

Україна насправді має контракти для купівлі вакцин лише для 2 млн населення – Bloomberg

НАБУ прийшло з обшуками в Мінкульт

Рада призначила Шкарлета на посаду міністра освіти України

Рада провалила призначення Вітренка міністром енергетики

Усі новини...
Зеленський
Міністр екології і міністр ветеранів написали заяви на звільнення
Зеленський зі "слугами" розгляне кандидатури нових міністрів: назвали імена
Зеленський призначив керівника ДУС
Останні новини
06:07
МВС Білорусі та Росгвардія уклали угоду про співпрацю
05:01
COVID-19: світ встановив новий абсолютний рекорд з кількості заражень за добу 
03:59
Вакцина від Moderna пройшла перший етап затвердження у США
03:03
ОновленоУ Харкові оголосили жалобу
02:22
ФотоОстанній (26-й) запуск SpaceX у 2020 році заплановано на 18 грудня
01:18
Три штати США зазнали кібератаки з боку росіян – Bloomberg
00:18
За добу в Європі майже чверть мільйона випадків COVID
23:55
"Я не причетний": Трамп про можливе переслідування сина Байдена
23:28
Голову облради Запоріжжя визнали нелегітимним і обрали нового
22:44
Зеленський започаткував соцпроєкт, щоб заохотити українців більше рухатися
Усі новини...