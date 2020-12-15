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Єрмак та Шмигаль стали головами комітету щодо розвитку заповідника "Бабин Яр"

Вівторок, 15 грудня 2020, 17:45
Єрмак та Шмигаль стали головами комітету щодо розвитку заповідника Бабин Яр

Президент Володимир Зеленський підписав указ "Про заходи у зв’язку з 80-ми роковинами трагедії Бабиного Яру та додаткові заходи щодо подальшого розвитку Національного історико-меморіального заповідника "Бабин Яр".

Джерело: пресслужба Зеленського

Деталі: Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля й керівника Офісу президента Андрія Єрмака визначили співголовами Організаційного комітету з питань перспективного розвитку Національного історико-меморіального заповідника "Бабин Яр", а також затвердили новий склад Організаційного комітету.

Президент підтримав створення у Києві (урочище Бабин Яр) Меморіалу Голокосту "Бабин Яр".

Уряд має затвердити план заходів у зв'язку з 80-ми роковинами трагедії Бабиного Яру, передбачивши розв'язання нагальних питань розвитку Національного історико-меморіального заповідника "Бабин Яр", зокрема встановлення композиційних елементів Алеї Праведників, розширення зон охорони заповідника та завершення облаштування меморіального музею пам’яті жертв трагедії Бабиного Яру у будівлі по вулиці Іллєнка у Києві тощо. 

Крім того, Кабмін повинен передбачити проведення жалобних заходів та організації міжнародної наукової вебконференції, присвяченої роковинам трагедії Бабиного Яру, здійснення пошукової роботи стосовно загиблих у Бабиному Яру, увічнення пам'яті про них.

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Передісторія:

  • Голова наглядової ради меморіального центру "Бабин Яр" Натан Щаранський закликав президента Володимира Зеленського та українські органи влади делегувати свого представника до наглядової ради.
  • Міністр культури Олександр Ткаченко повідомляв, що державний меморіал "Бабин Яр" буде відкрито у 2021 році. Так він відреагував на обговорення створення проєкту "Бабиного Яру" під керівництвом Іллі Хржановського.
  • 29 липня Зеленський провів відеоконференцію зі членами наглядової ради фонду "Меморіал Голокосту "Бабин Яр", під час якої підтримав будівництво цього меморіалу в Києві.

Українська правда

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Теми: ЗеленськийуказиБабин ЯрАндрій ЄрмакШмигаль
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