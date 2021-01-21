Олимпиада в Токио состоится летом 2021 года – МОК

Летние Олимпийские игры в Токио должны пройти, как запланировано, – летом 2021 года, запасного плана на этот счет нет.

Источник: интервью президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха агентству "Киодо"

Прямая речь: "На данный момент у нас нет каких-либо причин не верить, что Олимпийские игры в Токио не стартуют 23 июля на Олимпийском стадионе в Токио. Вот почему "плана Б" нет и вот почему мы хотим сделать эти игры безопасными и успешными".

Детали: Сообщается, что ранее решимость провести Летние Олимпийские игры в Токио по плану и тем самым продемонстрировать победу над эпидемией COVID-19, выразил премьер-министр Японии Есихидэ Суга.

Что было раньше: Ранее Кейт Миллс, который был заместителем председателя оргкомитета Олимпиады в Лондоне в 2012 году завил, что проведение Олимпийских игр в Токио выглядит "маловероятным", поскольку пандемия коронавируса продолжает парализовать большую часть мира.

Предыстория: