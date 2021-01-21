Олимпиада в Токио состоится летом 2021 года – МОК

Летние Олимпийские игры в Токио должны пройти, как запланировано, – летом 2021 года, запасного плана на этот счет нет.

Источник: интервью президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха агентству "Киодо"

Прямая речь: "На данный момент у нас нет никаких оснований считать, что Олимпийские игры в Токио не стартуют 23 июля на Олимпийском стадионе в Токио. Вот почему "плана Б" нет, и вот почему мы хотим сделать эти игры безопасными и успешными".

Детали: В то же время он намекнул на возможность уменьшения количества зрителей, отметив, что МОК должен быть "гибким", чтобы защитить жизнь задействованных людей.

Япония готовится проводить Летние Игры со зрителями – даже освобождая от карантина поклонников, приезжающих из стран, где ситуация с вирусом контролируемая.

Вместе с тем власти заявили, что окончательное решение, будут ли проводить Олимпиаду со зрителями, примут до конца весны.

Что было раньше: Ранее Кейт Миллс, который был заместителем председателя оргкомитета Олимпиады в Лондоне в 2012 году завил, что проведение Олимпийских игр в Токио выглядит "маловероятным", поскольку пандемия коронавируса продолжает парализовать большую часть мира.

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