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Олимпиада в Токио состоится летом 2021 года – МОК

Четверг, 21 января 2021, 13:58
Олимпиада в Токио состоится летом 2021 года – МОК
Фото isport.ua

Летние Олимпийские игры в Токио должны пройти, как запланировано, – летом 2021 года, запасного плана на этот счет нет.

Источник: интервью президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха агентству "Киодо"

Прямая речь: "На данный момент у нас нет никаких оснований считать, что Олимпийские игры в Токио не стартуют 23 июля на Олимпийском стадионе в Токио. Вот почему "плана Б" нет, и вот почему мы хотим сделать эти игры безопасными и успешными".

Детали: В то же время он намекнул на возможность уменьшения количества зрителей, отметив, что МОК должен быть "гибким", чтобы защитить жизнь задействованных людей.

Япония готовится проводить Летние Игры со зрителями – даже освобождая от карантина поклонников, приезжающих из стран, где ситуация с вирусом контролируемая.

Вместе с тем власти заявили, что окончательное решение, будут ли проводить Олимпиаду со зрителями, примут до конца весны.

Что было раньше: Ранее Кейт Миллс, который был заместителем председателя оргкомитета Олимпиады в Лондоне в 2012 году завил, что проведение Олимпийских игр в Токио выглядит "маловероятным", поскольку пандемия коронавируса продолжает парализовать большую часть мира.

Предыстория:

  • "Олимпийские игры" в Токио (Япония) должны были состояться с 24 июля по 9 августа 2020 года, но их перенесли на 2021 год из-за пандемии коронавируса – несмотря на все приготовления.
  • Позже президент Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что Олимпийские игры в Токио могут отменить, если они не пройдут в 2021 году.
  • В 1940 году "Олимпиада" в Токио была отменена из-за войны.

  

"Украинская правда" в Threads

Темы: ОлимпиадаЯпониякоронавирус
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