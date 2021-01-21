Олимпиада в Токио состоится летом 2021 года – МОК
Летние Олимпийские игры в Токио должны пройти, как запланировано, – летом 2021 года, запасного плана на этот счет нет.
Источник: интервью президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха агентству "Киодо"
Прямая речь: "На данный момент у нас нет никаких оснований считать, что Олимпийские игры в Токио не стартуют 23 июля на Олимпийском стадионе в Токио. Вот почему "плана Б" нет, и вот почему мы хотим сделать эти игры безопасными и успешными".
Детали: В то же время он намекнул на возможность уменьшения количества зрителей, отметив, что МОК должен быть "гибким", чтобы защитить жизнь задействованных людей.
Япония готовится проводить Летние Игры со зрителями – даже освобождая от карантина поклонников, приезжающих из стран, где ситуация с вирусом контролируемая.
Вместе с тем власти заявили, что окончательное решение, будут ли проводить Олимпиаду со зрителями, примут до конца весны.
Что было раньше: Ранее Кейт Миллс, который был заместителем председателя оргкомитета Олимпиады в Лондоне в 2012 году завил, что проведение Олимпийских игр в Токио выглядит "маловероятным", поскольку пандемия коронавируса продолжает парализовать большую часть мира.
Предыстория:
- "Олимпийские игры" в Токио (Япония) должны были состояться с 24 июля по 9 августа 2020 года, но их перенесли на 2021 год из-за пандемии коронавируса – несмотря на все приготовления.
- Позже президент Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что Олимпийские игры в Токио могут отменить, если они не пройдут в 2021 году.
- В 1940 году "Олимпиада" в Токио была отменена из-за войны.