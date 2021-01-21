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Олимпиада в Токио состоится летом 2021 года – МОК

Четверг, 21 января 2021, 14:58
Фото isport.ua

Летние Олимпийские игры в Токио должны пройти, как запланировано, – летом 2021 года, запасного плана на этот счет нет.

Источник: интервью президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха агентству "Киодо"

Прямая речь: "На данный момент у нас нет каких-либо причин не верить, что Олимпийские игры в Токио не стартуют 23 июля на Олимпийском стадионе в Токио. Вот почему "плана Б" нет и вот почему мы хотим сделать эти игры безопасными и успешными".

Детали: Сообщается, что ранее решимость провести Летние Олимпийские игры в Токио по плану и тем самым продемонстрировать победу над эпидемией COVID-19, выразил премьер-министр Японии Есихидэ Суга.

Что было раньше: Ранее Кейт Миллс, который был заместителем председателя оргкомитета Олимпиады в Лондоне в 2012 году завил, что проведение Олимпийских игр в Токио выглядит "маловероятным", поскольку пандемия коронавируса продолжает парализовать большую часть мира.

Предыстория:

  • "Олимпийские игры" в Токио (Япония) должны были состояться с 24 июля по 9 августа 2020 года, но их перенесли на 2021 год из-за пандемии коронавируса – несмотря на все приготовления.
  • Позже президент Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что Олимпийские игры в Токио могут отменить, если они не пройдут в 2021 году.
  • В 1940 году "Олимпиада" в Токио была отменена из-за войны.

  

Темы: ОлимпиадаЯпониякоронавирус


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