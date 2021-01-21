Один з останніх пам'ятників Леніну демонтували на Одещині

Пам’ятник Леніну в селищі Калчева Болградського району Одеської області демонтували 21 січня.

Джерело: керівник Південного регіонального відділу Українського інституту національної пам’яті Сергій Гуцалюк у коментарі "Радіо Свобода".

Пряма мова: "Пам’ятник демонтували після звернення до облдержадміністрації. Все проходило під контролем поліції, офіційно".

Деталі: Інформацію підтвердив староста села Георгій Касим. Монумент демонтували силами місцевих жителів і продали в парк Фрумушика-Нова, де в останні роки збирають радянські пам’ятники Леніну, Сталіну, Марксу та іншим. Ціну монументу Касим не назвав.

Гуцалюк наголосив, що до кінця місяця в Одеській області планують демонтувати ще один пам’ятник Леніну, у селищі Старі Трояни.

Що передувало: Правоохоронці Одещини розслідували провадження через недемонтовані пам’ятники Леніну в трьох селах на півдні регіону, зокрема в селищі Калчева Болградського району.

Передісторія: