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Один з останніх пам'ятників Леніну демонтували на Одещині

Четвер, 21 січня 2021, 15:40
Радіо Свобода

Пам’ятник Леніну в селищі Калчева Болградського району Одеської області демонтували 21 січня.

Джерело: керівник Південного регіонального відділу Українського інституту національної пам’яті Сергій Гуцалюк у коментарі "Радіо Свобода".

Пряма мова: "Пам’ятник демонтували після звернення до облдержадміністрації. Все проходило під контролем поліції, офіційно".

Деталі: Інформацію підтвердив староста села Георгій Касим. Монумент демонтували силами місцевих жителів і продали в парк Фрумушика-Нова, де в останні роки збирають радянські пам’ятники Леніну, Сталіну, Марксу та іншим. Ціну монументу Касим не назвав.

Гуцалюк наголосив, що до кінця місяця в Одеській області планують демонтувати ще один пам’ятник Леніну, у селищі Старі Трояни.

Що передувало: Правоохоронці Одещини розслідували провадження через недемонтовані пам’ятники Леніну в трьох селах на півдні регіону, зокрема в селищі Калчева Болградського району.

Передісторія:

  • В Україні діє закон "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів та заборону пропаганди їх символіки".
  • На всій території країни забороняється "виготовлення, поширення, а також публічне використання символіки комуністичного режиму". Порушення закону карається обмеженням волі на строк до 5 років або позбавленням волі на той самий строк.
  • В рамках декомунізації по всій території України демонтували пам’ятники Леніну. Ці скульптури також використовують як арт-об’єкти.

Теми: ЛеніндекомунізаціяОдеська область


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