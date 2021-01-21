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Один из последних памятников Ленину демонтировали

Четверг, 21 января 2021, 15:40
Радио Свобода

Памятник Ленину в поселке Калчева Болградского района Одесской области демонтировали 21 января.

Источник: руководитель Южного регионального отдела Украинского института национальной памяти Сергей Гуцалюк в комментарии "Радио Свобода".

Прямая речь: "Памятник демонтировали после обращения к облгосадминистрации. Все проходило под контролем полиции, официально".

Детали: Информацию подтвердил староста села Георгий Касим. Монумент демонтировали силами местных жителей и продали в парк Фрумушика-Нова, где в последние годы собирают советские памятники Ленину, Сталину, Марксу и другим. Цену монумента Касим не назвал.

Гуцалюк отметил, что до конца месяца в Одесской области планируют демонтировать еще один памятник Ленину, в поселке Старые Трояны.

Что предшествовало: Правоохранители Одесской области расследовали производство из-за недемонтированных памятников Ленину в трех селах на юге региона, в частности в поселке Калчева Болградского района.

Темы: ЛениндекоммунизацияОдесская область


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