Офіс генпрокурора назвав попередню причину пожежі в будинку для літніх людей
Четвер, 21 січня 2021, 17:09
За попередньою інформацією, пожежа у приватному будинку для літніх людей, яка забрала 15 життів, сталася через необережне поводження з електронагрівальними приладами.
Джерело: Офіс генерального прокурора
Дослівно: "Попередня причина займання – необережне поводження з електронагрівальними приладами. Наразі пожежа локалізована".
Деталі: Харківською обласною прокуратурою розпочато кримінальне провадження за фактом порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель людей.
За даними правоохоронців, 21 січня 2021 року в приватному пансіонаті для літніх людей "Золотий час" в Холодногірському районі Харкова сталася пожежа, у якій загинуло 15 осіб, 11 - постраждали.
Передісторія:
- 21 січня о 15:03 у місті Харків на вул. Нижня Гиївська, 150Б, у двоповерховому житловому будинку, переобладнаному під будинок для літніх людей, виникла пожежа на другому поверсі.
- О 16:14 пожежу локалізували на площі 100 м.кв. О 16:53 - ліквідували. На місці пожежі виявили тіла 15 людей.
- Президент Володимир Зеленський доручив міністру внутрішних справ Арсену Авакову відкрити (така функція - поза повноваженнями президента -ред.) та взяти під особистий контроль кримінальну справу, щоб дізнатися причину пожежі і з'ясувати, хто винен у трагедії.
- Прем’єр-міністр Денис Шмигаль скликав позачергове засідання уряду.
Українська правда