Офіс генпрокурора назвав попередню причину пожежі в будинку для літніх людей

За попередньою інформацією, пожежа у приватному будинку для літніх людей, яка забрала 15 життів, сталася через необережне поводження з електронагрівальними приладами.

Джерело: Офіс генерального прокурора

Дослівно: "Попередня причина займання – необережне поводження з електронагрівальними приладами. Наразі пожежа локалізована".

Деталі: Харківською обласною прокуратурою розпочато кримінальне провадження за фактом порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель людей.

За даними правоохоронців, 21 січня 2021 року в приватному пансіонаті для літніх людей "Золотий час" в Холодногірському районі Харкова сталася пожежа, у якій загинуло 15 осіб, 11 - постраждали.

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