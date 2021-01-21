Офіс генпрокурора назвав попередню причину пожежі в будинку для літніх людей
За попередньою інформацією, пожежа у приватному будинку для літніх людей, яка забрала 15 життів, сталася через необережне поводження з електронагрівальними приладами.
Джерело: Офіс генерального прокурора
Дослівно: "Попередня причина займання – необережне поводження з електронагрівальними приладами. Наразі пожежа локалізована".
Деталі: Харківською обласною прокуратурою розпочато кримінальне провадження за фактом порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель людей.
Крім того, за процесуального керівництва прокурорів розпочато кримінальне провадження за фактом неналежного виконання службових обов’язків окремими працівниками ГУ ДСНС України в Харківській області, що потягнуло за собою тяжкі наслідки.
За даними правоохоронців, 21 січня 2021 року в приватному пансіонаті для літніх людей "Золотий час" в Холодногірському районі Харкова сталася пожежа, у якій загинуло 15 осіб, 11 - постраждали.
Передісторія:
- 21 січня о 15:03 у місті Харків на вул. Нижня Гиївська, 150Б, у двоповерховому житловому будинку, переобладнаному під будинок для літніх людей, виникла пожежа на другому поверсі.
- О 16:14 пожежу локалізували на площі 100 м.кв. О 16:53 - ліквідували. На місці пожежі виявили тіла 15 людей.
- Президент Володимир Зеленський доручив міністру внутрішних справ Арсену Авакову відкрити (така функція - поза повноваженнями президента -ред.) та взяти під особистий контроль кримінальну справу, щоб дізнатися причину пожежі і з'ясувати, хто винен у трагедії.
- Прем’єр-міністр Денис Шмигаль скликав позачергове засідання уряду.