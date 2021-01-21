Офис генпрокурора назвал предварительную причину пожара в доме престарелых

По предварительной информации, пожар в частном доме престарелых, унесший 15 жизней, произошел из-за неосторожного обращения с электронагревательными приборами.

Источник: Офис генерального прокурора

Дословно: "Предварительная причина возгорания - неосторожное обращение с электронагревательными приборами. Сейчас пожар локализован".

Детали: Харьковской областной прокуратурой начато уголовное производство по факту нарушения установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей.

По данным правоохранителей, 21 января 2021 года в частном пансионате для пожилых людей "Золотое время" в Холодногорском районе Харькова произошел пожар, в котором погибли 15 человек, 11 - пострадали.

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