Офис генпрокурора назвал предварительную причину пожара в доме престарелых
Четверг, 21 января 2021, 17:09
По предварительной информации, пожар в частном доме престарелых, унесший 15 жизней, произошел из-за неосторожного обращения с электронагревательными приборами.
Источник: Офис генерального прокурора
Дословно: "Предварительная причина возгорания - неосторожное обращение с электронагревательными приборами. Сейчас пожар локализован".
Детали: Харьковской областной прокуратурой начато уголовное производство по факту нарушения установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей.
По данным правоохранителей, 21 января 2021 года в частном пансионате для пожилых людей "Золотое время" в Холодногорском районе Харькова произошел пожар, в котором погибли 15 человек, 11 - пострадали.
Предыстория:
- 21 января в 15:03 в городе Харьков на ул. Нижняя Гиевская, 150Б, в двухэтажном жилом доме, переоборудованном под дом престарелых, возник пожар на втором этаже.
- В 16:14 пожар был локализован на площади 100 м.кв. В 16:53 - ликвидирован. На месте пожара обнаружены тела 15 человек.
- Президент Владимир Зеленский поручил министру внутренних дел Арсену Авакову открыть и взять под личный контроль уголовное дело, чтобы узнать причину пожара и выяснить, кто виноват в трагедии.
- Премьер-министр Денис Шмыгаль созвал внеочередное заседание правительства.
Украинская правда