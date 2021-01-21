Офис генпрокурора назвал предварительную причину пожара в доме престарелых
По предварительной информации, пожар в частном доме престарелых, унесший 15 жизней, произошел из-за неосторожного обращения с электронагревательными приборами.
Источник: Офис генерального прокурора
Дословно: "Предварительная причина возгорания - неосторожное обращение с электронагревательными приборами. Сейчас пожар локализован".
Детали: Харьковской областной прокуратурой начато уголовное производство по факту нарушения установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей.
Кроме того, при процессуальном руководстве прокуроров начато уголовное производство по факту ненадлежащего исполнения служебных обязанностей отдельными работниками ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, повлекшего за собой тяжкие последствия.
По данным правоохранителей, 21 января 2021 года в частном пансионате для пожилых людей "Золотое время" в Холодногорском районе Харькова произошел пожар, в котором погибли 15 человек, 11 - пострадали.
Предыстория:
- 21 января в 15:03 в городе Харьков на ул. Нижняя Гиевская, 150Б, в двухэтажном жилом доме, переоборудованном под дом престарелых, возник пожар на втором этаже.
- В 16:14 пожар был локализован на площади 100 м.кв. В 16:53 - ликвидирован. На месте пожара обнаружены тела 15 человек.
- Президент Владимир Зеленский поручил министру внутренних дел Арсену Авакову открыть (такая функция - вне полномочий президента -ред.) и взять под личный контроль уголовное дело, чтобы узнать причину пожара и выяснить, кто виноват в трагедии.
- Премьер-министр Денис Шмыгаль созвал внеочередное заседание правительства.