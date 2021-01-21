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Офис генпрокурора назвал предварительную причину пожара в доме престарелых

Четверг, 21 января 2021, 17:09

По предварительной информации, пожар в частном доме престарелых, унесший 15 жизней, произошел из-за неосторожного обращения с электронагревательными приборами.

Источник: Офис генерального прокурора

Дословно: "Предварительная причина возгорания - неосторожное обращение с электронагревательными приборами. Сейчас пожар локализован".

Детали: Харьковской областной прокуратурой начато уголовное производство по факту нарушения установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей.

По данным правоохранителей, 21 января 2021 года в частном пансионате для пожилых людей "Золотое время" в Холодногорском районе Харькова произошел пожар, в котором погибли 15 человек, 11 - пострадали.

Предыстория:

  • 21 января в 15:03 в городе Харьков на ул. Нижняя Гиевская, 150Б, в двухэтажном жилом доме, переоборудованном под дом престарелых, возник пожар на втором этаже.
  • В 16:14 пожар был локализован на площади 100 м.кв. В 16:53 - ликвидирован. На месте пожара обнаружены тела 15 человек.
  • Президент Владимир Зеленский поручил министру внутренних дел Арсену Авакову открыть и взять под личный контроль уголовное дело, чтобы узнать причину пожара и выяснить, кто виноват в трагедии.
  • Премьер-министр Денис Шмыгаль созвал внеочередное заседание правительства.

Украинская правда
Темы: пожарХарьков


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