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У Міносвіти роз’яснили, як працюватимуть школи і дитсадки після локдауну

Четвер, 21 січня 2021, 18:29
У Міносвіти роз’яснили, як працюватимуть школи і дитсадки після локдауну

Після січневого локдауну для закладів освіти діятимуть обмеження – проте додаткові обмеження, встановлені 8-24 січня, втрачають силу.

Джерело: Міністерство освіти і науки у Facebook

Деталі: Зокрема, на час карантину заборонено:

  • відвідувати заклади освіти здобувачами освіти групами з понад 20 осіб (крім закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної та спеціалізованої мистецької освіти);
  • відвідувати заклади освіти здобувачами освіти, якщо на самоізоляції через контакт з хворим на COVID-19 перебуває понад 50% здобувачів освіти та персоналу;
  • проводити в закладах освіти масові заходи (вистави, свята, концерти) за участі дітей з більш ніж однієї групи/класу та за присутності глядачів (відвідувачів).

Особи, які прибувають в Україну для навчання у вишах з держави або є громадянами (підданими) держав із значним поширенням COVID-19, підлягають самоізоляції. Самоізоляції також підлягають ті, хто прибуває з тимчасово окупованих територій. Ця норма не застосовується до осіб, щодо но яких немає підстав вважати, що вони контактували з хворим на COVID-19.

Передісторія: з 8 по 24 січня в Україні діє посилений карантин, під час якого заборонено:

  • відвідування навчальних закладів, крім дошкільної освіти та спеціальних закладів;
  • робота кафе, барів, ресторанів (крім доставки і замовлень на виніс);
  • робота ТРЦ, розважальних закладів, салонів краси, фітнес-залів, басейнів, кінотеатрів, виставок;
  • торгівля непродовольчими товарами, робота непродовольчих ринків, різдвяних ярмарків.

Українська правда

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Теми: локдауносвіта
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