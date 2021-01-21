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В Минобразования разъяснили, как будут работать школы и детсады после локдауна

Четверг, 21 января 2021, 18:29
В Минобразования разъяснили, как будут работать школы и детсады после локдауна

После январского локдауна для учебных заведений будут действовать ограничения - однако дополнительные ограничения, установленные 8-24 января, теряют силу.

Источник: Министерство образования и науки в Facebook

Детали: В частности, на время карантина запрещено:

  • посещать учебные заведения соискателями образования группами из более 20 человек (кроме учреждений дошкольного, общего среднего, внешкольного и специализированного художественного образования);
  • посещать учебные заведения соискателями образования, если на самоизоляции из-за контакта с больным на COVID-19 находится более 50% учащихся и персонала;
  • проводить в учебных заведениях массовые мероприятия (спектакли, праздники, концерты) с участием детей с более чем одной группы/класса и в присутствии зрителей (посетителей).

Лица, прибывающие в Украину для обучения в вузах из государства или являются гражданами (подданными) государств с широким распространением COVID-19, подлежат самоизоляции. Самоизоляции также подлежат те, кто прибывает из временно оккупированных территорий. Эта норма не применяется к лицам, в отношении но которых нет оснований считать, что они контактировали с больным на COVID-19.

Предыстория: с 8 по 24 января в Украине действует усиленный карантин, во время которого запрещено:

  • посещение учебных заведений, кроме дошкольного образования и специальных заведений;
  • работа кафе, баров, ресторанов (кроме доставки и заказов на вынос);
  • работа ТРЦ, развлекательных заведений, салонов красоты, фитнес-залов, бассейнов, кинотеатров, выставок;
  • торговля непродовольственными товарами, работа непродовольственных рынков, рождественских ярмарок.

Украинская правда
Темы: локдаунобразование
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