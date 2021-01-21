В Минобразования разъяснили, как будут работать школы и детсады после локдауна

После январского локдауна для учебных заведений будут действовать ограничения - однако дополнительные ограничения, установленные 8-24 января, теряют силу.

Источник: Министерство образования и науки в Facebook

Детали: В частности, на время карантина запрещено:

посещать учебные заведения соискателями образования группами из более 20 человек (кроме учреждений дошкольного, общего среднего, внешкольного и специализированного художественного образования);

посещать учебные заведения соискателями образования, если на самоизоляции из-за контакта с больным на COVID-19 находится более 50% учащихся и персонала;

проводить в учебных заведениях массовые мероприятия (спектакли, праздники, концерты) с участием детей с более чем одной группы/класса и в присутствии зрителей (посетителей).

Лица, прибывающие в Украину для обучения в вузах из государства или являются гражданами (подданными) государств с широким распространением COVID-19, подлежат самоизоляции. Самоизоляции также подлежат те, кто прибывает из временно оккупированных территорий. Эта норма не применяется к лицам, в отношении но которых нет оснований считать, что они контактировали с больным на COVID-19.

Предыстория: с 8 по 24 января в Украине действует усиленный карантин, во время которого запрещено: