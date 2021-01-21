ЄС у листі до Зеленського пообіцяв солідарність Україні щодо COVID-вакцини

На адресу президента Володимира Зеленського надійшов лист від президента Європейської ради Шарля Мішеля та президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, у якому зазначається, що Україна може розраховувати на солідарність Євросоюзу в питанні отримання вакцини проти коронавірусу.

Джерело: Офіс президента з посиланням на лист за підсумками 22-го Саміту Україна – ЄС, який відбувся 6 жовтня 2020 року у Брюсселі

Дослівно: "Керівники інституцій ЄС відзначають, що цьогоріч розпочнеться всеосяжний перегляд Угоди про асоціацію. Планується поглиблення галузевої співпраці, зокрема у цифровій та екологічній сферах. Готується до підписання вже найближчим часом Угода про спільний авіаційний простір. Розпочато роботу попередньої оцінювальної місії ЄС у контексті майбутньої Угоди про оцінку відповідності та прийнятності промислової продукції.

Європейські лідери наголошують, що ЄС готовий і надалі підтримувати Україну в боротьбі з пандемією COVID-19. Торік виділено 190 млн євро, які були спрямовані, зокрема, на придбання медичного обладнання, та перший транш макрофінансової допомоги в обсязі 600 млн євро. Інституції ЄС готові співпрацювати з Україною над виконанням критеріїв для надання другого траншу макрофінансової допомоги.

Окремо наголошується, що Україна може розраховувати на солідарність Євросоюзу в питанні отримання вакцини проти коронавірусу. ЄС здійснює кроки для забезпечення якнайшвидшого доступу України до вакцин".

Деталі: В ОПУ прокоментували, що цим листом лідери інституцій ЄС відзначають "прогрес України у впровадженні внутрішніх реформ", а також "високо оцінюють невідкладні кроки" Зеленського, які вжили щодо конституційної кризи.

Нагадаємо: У січні минулого року на той час прем’єр Олексій Гончарук заявив, що Україна домовилася з ЄС про оновлення Угоди про асоціацію.