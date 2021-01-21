Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ЄС у листі до Зеленського пообіцяв солідарність Україні щодо COVID-вакцини

Четвер, 21 січня 2021, 19:37
ЄС у листі до Зеленського пообіцяв солідарність Україні щодо COVID-вакцини

На адресу президента Володимира Зеленського надійшов лист від президента Європейської ради Шарля Мішеля та президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, у якому зазначається, що Україна може розраховувати на солідарність Євросоюзу в питанні отримання вакцини проти коронавірусу.

Джерело: Офіс президента з посиланням на лист за підсумками 22-го Саміту Україна – ЄС, який відбувся 6 жовтня 2020 року у Брюсселі

Дослівно: "Керівники інституцій ЄС відзначають, що цьогоріч розпочнеться всеосяжний перегляд Угоди про асоціацію. Планується поглиблення галузевої співпраці, зокрема у цифровій та екологічній сферах. Готується до підписання вже найближчим часом Угода про спільний авіаційний простір. Розпочато роботу попередньої оцінювальної місії ЄС у контексті майбутньої Угоди про оцінку відповідності та прийнятності промислової продукції.

Європейські лідери наголошують, що ЄС готовий і надалі підтримувати Україну в боротьбі з пандемією COVID-19. Торік виділено 190 млн євро, які були спрямовані, зокрема, на придбання медичного обладнання, та перший транш макрофінансової допомоги в обсязі 600 млн євро. Інституції ЄС готові співпрацювати з Україною над виконанням критеріїв для надання другого траншу макрофінансової допомоги.

Окремо наголошується, що Україна може розраховувати на солідарність Євросоюзу в питанні отримання вакцини проти коронавірусу. ЄС здійснює кроки для забезпечення якнайшвидшого доступу України до вакцин".

Деталі: В ОПУ прокоментували, що цим листом лідери інституцій ЄС відзначають "прогрес України у впровадженні внутрішніх реформ", а також "високо оцінюють невідкладні кроки" Зеленського, які вжили щодо конституційної кризи.

Нагадаємо: У січні минулого року на той час прем’єр Олексій Гончарук заявив, що Україна домовилася з ЄС про оновлення Угоди про асоціацію.

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: ЗеленськийЄСвакцинаціяОлександр Корнієнко асоціація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Підрив гранат на сесії депутатом розслідуватимуть як теракт

"Київстар" продовжує відновлювати мобільний інтернет, працюють 95% базових станцій - речниця

оновлено, фото, відеоДепутат підірвав гранати на сесії сільради: 26 поранених

На Таврійському напрямку - хвилі атак росіян, по 80 штурмів три дні поспіль – Тарнавський

У "ЄС" відхрестились від заяви Прокопіва щодо "бюджету війни" для Києва

інфографікаМайже ніхто в Україні не симпатизує Палестині у війні Ізраїлю і ХАМАС − КМІС

Усі новини...
Зеленський
Зеленський із Болгарії несподівано вирушив у Чехію
Латиноамериканські країни не захотіли бачити Зеленського на саміті з ЄС
Зеленський на камеру посперечався з проросійським президентом Болгарії про війну
Останні новини
14:59
Росія визначилася з країнами, де планує в обхід санкцій купувати авіазапчастини
14:53
Коти люблять приносити людям речі, але на власних умовах – дослідження
14:50
"Втратив безцінну інформацію": Yarmak розказав, що його обікрали у потягу УЗ
14:47
фото, відеоНа Марсовому полі Зеленський вшанував памʼять полеглих захисників України
14:35
NYT: США закликали Ізраїль до кінця року зменшити масштаби операції у Газі
14:28
В Росії створили водний дрон схожий на український
14:22
Яке порно дивилися українці у 2023-му: звіт від Pornhub
14:06
У Росії вп'яте за півроку підвищили облікову ставку
13:58
Підрив гранат на сесії депутатом розслідуватимуть як теракт
13:43
фото У Білорусі розпочали раптову перевірку чергових сил ВПС і ППО
Усі новини...
Реклама: