ЕС в письме к Зеленскому пообещал "солидарность" Украине по COVID-вакцине

В адрес президента Владимира Зеленского поступило письмо от президента Европейского совета Шарля Мишеля и президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, в котором отмечается, что Украина может рассчитывать на солидарность Евросоюза в вопросе получения вакцины против коронавируса.

Источник: Офис президента со ссылкой на письмо по итогам 22-го саммита Украина - ЕС, который состоялся 6 октября 2020 в Брюсселе

Дословно: "Руководители институтов ЕС отмечают, что в этом году начнется всеобъемлющий пересмотр Соглашения об ассоциации. Планируется углубление отраслевого сотрудничества, в частности в цифровой и экологической сферах. Готовится к подписанию уже в ближайшее время соглашение о совместном авиационном пространстве. Начата работа предыдущей оценочной миссии ЕС в контексте будущего Соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции.

Европейские лидеры подчеркивают, что ЕС готов и в дальнейшем поддерживать Украину в борьбе с пандемией COVID-19. В прошлом году выделено 190 млн евро, которые были направлены, в частности, на приобретение медицинского оборудования, и первый транш макрофинансовой помощи в объеме 600 млн евро. Институты ЕС готовы сотрудничать с Украиной над выполнением критериев для предоставления второго транша макрофинансовой помощи.

Отдельно отмечается, что Украина может рассчитывать на солидарность Евросоюза в вопросе получения вакцины против коронавируса. ЕС предпринимает шаги для обеспечения скорейшего доступа Украины к вакцинам".

Детали: В ОПУ прокомментировали, что этим письмом лидеры институтов ЕС отмечают "прогресс Украины во внедрении внутренних реформ", а также "высоко оценивают неотложные шаги" Зеленского, которые приняли относительно конституционного кризиса.

Напомним: В январе прошлого года в то время премьер Алексей Гончарук заявил, что Украина договорилась с ЕС об обновлении Соглашения об ассоциации.