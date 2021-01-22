23 січня 2021 року в Україні буде оголошено днем жалоби у зв'язку із загибеллю 15 осіб у будинку для літніх людей, який функціонував незаконно в Харкові.

Джерело: президент Володимир Зеленський журналістам в Харкові, цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Я підпишу указ - завтра буде день жалоби на державному рівні".

Деталі: 21 січня у Харкові в двоповерховому житловому будинку, переобладнаному під будинок для літніх людей виникла пожежа на другому поверсі. У будинку на момент пожежі перебувало 33 людини, 15 з них загинули, 11 постраждали.