В Україні 23 січня буде день жалоби
П'ятниця, 22 січня 2021, 11:02
23 січня 2021 року в Україні буде оголошено днем жалоби у зв'язку із загибеллю 15 осіб у будинку для літніх людей, який функціонував незаконно в Харкові.
Джерело: президент Володимир Зеленський журналістам в Харкові, цитує "Інтерфакс-Україна"
Пряма мова: "Я підпишу указ - завтра буде день жалоби на державному рівні".
Деталі: 21 січня у Харкові в двоповерховому житловому будинку, переобладнаному під будинок для літніх людей виникла пожежа на другому поверсі. У будинку на момент пожежі перебувало 33 людини, 15 з них загинули, 11 постраждали.
Передісторія:
- 21 січня о 15:03 у місті Харків на вул. Нижня Гиївська, 150Б, у двоповерховому житловому будинку, переобладнаному під будинок для літніх людей,виникла пожежа на другому поверсі.
- О 16:14 пожежу локалізували на площі 100 м.кв. О 16:53 – ліквідували. На місці пожежі виявили тіла 15 людей.
- Президент Володимир Зеленський доручив мініструвнутрішних справ Арсену Авакову відкрити кримінальну справу (така функція – поза повноваженнями президента – ред.) та взяти її під особистий контроль, щоб дізнатися причину пожежі і з'ясувати, хто винен у трагедії.
- Правоохоронці затримали 4 людей, причетних до організації діяльності пансіонату для літніх людей у Харкові, де сталася пожежа з 15 жертвами, їм готують повідомлення про підозру. Є 3 версії події.