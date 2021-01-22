23 января 2021 года в Украине будет объявлен днем траура в связи с гибелью 15 человек в незаконно функционирующем доме престарелых в Харькове.

Источник: президент Владимир Зеленский журналистам в Харькове, цитирует "Интерфакс-Украина"



Прямая речь: "Я подпишу указ – завтра будет день траура на государственном уровне".

Детали: 21 января в Харькове в двухэтажном жилом доме, переоборудованном под дом престарелых, возник пожар на втором этаже. В доме на момент пожара находилось 33 человека, 15 из них погибли, 11 пострадали.

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