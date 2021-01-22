Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

В Украины 23 января будет день траура

Пятница, 22 января 2021, 12:02

23 января 2021 года в Украине будет объявлен днем траура в связи с гибелью 15 человек в незаконно функционирующем доме престарелых в Харькове.

Источник: президент Владимир Зеленский журналистам в Харькове, цитирует "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Я подпишу указ – завтра будет день траура на государственном уровне".

Детали: 21 января в Харькове в двухэтажном жилом доме, переоборудованном под дом престарелых, возник пожар на втором этаже. В доме на момент пожара находилось 33 человека, 15 из них погибли, 11 пострадали.

Предыстория:

  • 21 января в 15:03 в городе Харьков на ул. Нижняя Гиевская, 150Б, в двухэтажном жилом доме, переоборудованном под дом престарелых, возник пожар на втором этаже.
  • В 16:14 пожар был локализован на площади 100 м.кв. В 16:53 – ликвидирован. На месте пожара обнаружены тела 15 человек.
  • Президент Владимир Зеленский поручил министру внутренних дел Арсену Авакову открыть уголовное дело (такая функция – вне полномочий президента – ред.) и взять его под личный контроль, чтобы узнать причину пожара и выяснить, кто виноват в трагедии.
  • Правоохранители задержали 4 человек, причастных к организации деятельности пансионата для пожилых людей в Харькове, где произошел пожар с 15 жертвами, им готовят сообщения о подозрении. Есть 3 версии событий.

Темы: пожарХарьковчрезвычайное происшествие


powered by lun.ua
Главное сегодня

В Украины 23 января будет день траура

фотоВ подземном переходе в центре Киева упал потолок

"Удалось сбить волну и есть стабилизация" –  Степанов о жестком карантине

фото Пожар в пансионате Харькова: задержали 4 человек и есть 3 версии

Евросоюз планирует новые ограничения на поездки внутри блока и тесты для третьих стран

COVID в Украине: 5,3 тысячи случаев, 1,9 тысячи госпитализаций за сутки

Все новости...
пожар
Зеленский посетит место пожара в Харькове
Пожар в пансионате Харькова: задержали 4 человек и есть 3 версии
Харьковский пансионат, где погибли 15 человек, работал без документов - ОГА
Последние новости
12:48
Медики рассказали о состоянии пострадавших в пожаре в Харькове
12:43
Песков про поддержку Навального: Акции нет, есть отдельные провокаторы
12:27
Рекордное число киевлян выздоровело от коронавируса за сутки
12:25
фотоМужчина отрезал отцу пенис и ранил 3 полицейских при задержании
12:24
ИГИЛ взял на себя ответственность за масштабный теракт в Багдаде
12:02
В Украины 23 января будет день траура
11:57
Зеленский посетит место пожара в Харькове
11:55
Суд открыл дело о банкротстве компании, владеющей сетью "Фуршет"
11:50
Власти ожидают в 2021 году экономического роста – совещание у Зеленского
11:48
Google пригрозил Австралии отключением поиска из-за монетизации новостей 
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!