Пожежа у пансіонаті Харкова: затримали 4 осіб і є 3 версії
Правоохоронці затримали 4 людей, причетних до організації діяльності пансіонату для літніх людей у Харкові, де сталася пожежа з 15 жертвами, їм готують повідомлення про підозру.
Джерело: генпрокурор Ірина Венедіктова у Facebook
Пряма мова: "В рамках кримінального провадження… затриманий власник домоволодіння, який здав двоповерхову будівлю під пансіонат, а також орендар будинку та його дружина – директор приватного підприємства, яка фактично керувала закладом.
Також затриманий адміністратор, який координував роботу пансіонату, при цьому офіційно не був там працевлаштований".
Деталі: Венедіктова додала, що усім їм готуються повідомлення про підозру та клопотання про обрання запобіжних заходів.
За даними правоохоронців, затримане подружжя є засновниками громадської організації, яка використовувалась для прикриття діяльності, пов’язаної з доглядом за особами похилого віку.
Вартість перебування в пансіонаті "Золотий час" вони оцінювали в середньому в 15 тисяч гривень (за який період не вказано – ред.).
Наразі тривають слідчі дії: правоохоронці допитують працівників пансіонату, свідків, проводять обшуки та огляд місця події із залученням експертів.
Наразі перевіряють три версії трагедії:
- підпал (занесення стороннього вогню);
- необережне поводження з вогнем в побуті та з електроприладами;
- замикання електромережі.
Відзначається, що у затриманого власника на ділянці стоять два будинки. На будівлю, у якій функціонував пансіонат для літніх, відсутні документи на введення в експлуатацію.
Крім того, до неї без отримання спеціальних дозволів, передбачених законодавством, було підключено електро- та газопостачання – вони були підведені від комунікацій будинку, який належним чином оформлений.
Під час першочергових слідчих дій з’ясувалося, що в офіційно оформленому будинку діє так званий "реабілітаційний центр" для алко- та наркозалежних осіб. Підстави їх перебування та точна кількість встановлюється.
Крім того, прокуратура та ДБР розпочали провадження, в якому перевірять чи належним чином службовці ДСНС виконували свої обов’язки з контролю за дотриманням правил пожежної безпеки на цьому об’єкті.
Що було раніше: Директор департаменту соцзахисту населення Харківської облдержадміністрації Юрій Шпарага заявив, що пансіонат "Золотий час" не існує в жодному реєстрі і працював без дозвільних документів.
Міністр соціальної політики Марина Лазебна повідомила, що в усіх областях перевірять законність усіх будинків для літніх людей, а також умови проживання людей у них.
Передісторія:
- 21 січня о 15:03 у місті Харків на вул. Нижня Гиївська, 150Б, у двоповерховому житловому будинку, переобладнаному під будинок для літніх людей, виникла пожежа на другому поверсі.
- О 16:14 пожежу локалізували на площі 100 м.кв. О 16:53 – ліквідували. На місці пожежі виявили тіла 15 людей.
- За попередньою інформацією прокуратури, пожежа у приватному будинку для літніх людей, яка забрала 15 життів, сталася через необережне поводження з електронагрівальними приладами.
- Президент Володимир Зеленський доручив міністру внутрішних справ Арсену Авакову відкрити кримінальну справу (така функція – поза повноваженнями президента – ред.) та взяти її під особистий контроль, щоб дізнатися причину пожежі і з'ясувати, хто винен у трагедії.
- Прем’єр-міністр Денис Шмигаль скликав позачергове засідання уряду.