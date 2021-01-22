Пожежа у пансіонаті Харкова: затримали 4 осіб і є 3 версії

Правоохоронці затримали 4 людей, причетних до організації діяльності пансіонату для літніх людей у Харкові, де сталася пожежа з 15 жертвами, їм готують повідомлення про підозру.

Джерело: генпрокурор Ірина Венедіктова у Facebook

Пряма мова: "В рамках кримінального провадження… затриманий власник домоволодіння, який здав двоповерхову будівлю під пансіонат, а також орендар будинку та його дружина – директор приватного підприємства, яка фактично керувала закладом.

Також затриманий адміністратор, який координував роботу пансіонату, при цьому офіційно не був там працевлаштований".

Деталі: Венедіктова додала, що усім їм готуються повідомлення про підозру та клопотання про обрання запобіжних заходів.

За даними правоохоронців, затримане подружжя є засновниками громадської організації, яка використовувалась для прикриття діяльності, пов’язаної з доглядом за особами похилого віку.

Вартість перебування в пансіонаті "Золотий час" вони оцінювали в середньому в 15 тисяч гривень (за який період не вказано – ред.).

Наразі тривають слідчі дії: правоохоронці допитують працівників пансіонату, свідків, проводять обшуки та огляд місця події із залученням експертів.

Наразі перевіряють три версії трагедії:

підпал (занесення стороннього вогню);

необережне поводження з вогнем в побуті та з електроприладами;

замикання електромережі.

Відзначається, що у затриманого власника на ділянці стоять два будинки. На будівлю, у якій функціонував пансіонат для літніх, відсутні документи на введення в експлуатацію.

Крім того, до неї без отримання спеціальних дозволів, передбачених законодавством, було підключено електро- та газопостачання – вони були підведені від комунікацій будинку, який належним чином оформлений.

Під час першочергових слідчих дій з’ясувалося, що в офіційно оформленому будинку діє так званий "реабілітаційний центр" для алко- та наркозалежних осіб. Підстави їх перебування та точна кількість встановлюється.

Крім того, прокуратура та ДБР розпочали провадження, в якому перевірять чи належним чином службовці ДСНС виконували свої обов’язки з контролю за дотриманням правил пожежної безпеки на цьому об’єкті.

Що було раніше: Директор департаменту соцзахисту населення Харківської облдержадміністрації Юрій Шпарага заявив, що пансіонат "Золотий час" не існує в жодному реєстрі і працював без дозвільних документів.

Міністр соціальної політики Марина Лазебна повідомила, що в усіх областях перевірять законність усіх будинків для літніх людей, а також умови проживання людей у них.

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