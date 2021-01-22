У центрі Мінська чоловік підпалив себе
У Білорусі біля будівлі уряду в центрі Мінська 35-річний чоловік скоїв самопідпал, у нього опіки понад 50% тіла.
Джерело: TUT.BY
Деталі: Чоловік облив себе якоюсь рідиною і вчинив самопідпал.
Полум'я з палаючої людини збили охоронці за допомогою вогнегасників, на місце події приїхала швидка допомога, яка відвезла потерпілого.
Місце події оточили.
Пізніше в Слідкомі Білорусі повідомили, що чоловіку, який вчинив самопідпал 35 років і обставини події з'ясовуються.
У МОЗ країни відзначили, що потерпілий знаходиться без свідомості. При первинному огляді у нього діагностували опіки понад 50% тіла.
Його відвезли в Республіканський опіковий центр.
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Передісторія:
- У Білорусі з 9 серпня 2020 року тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів, на яких переможцем було оголошено Олександра Лукашенка.
- Україна, багато європейських країн, США та Канада не визнають Лукашенка президентом Білорусі.
- Лукашенко відмовився покидати посаду й ініціював зміни до Конституції Білорусі, хоча нещодавно заявив, що вже не так гостро сприймає те, що колись доведеться закінчувати діяльність і передавати владу новому поколінню.