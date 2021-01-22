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У центрі Мінська чоловік підпалив себе

П'ятниця, 22 січня 2021, 13:19

У Білорусі біля будівлі уряду в центрі Мінська 35-річний чоловік скоїв самопідпал, у нього опіки понад 50% тіла.

Джерело: TUT.BY

Деталі: Чоловік облив себе якоюсь рідиною і вчинив самопідпал.

Полум'я з палаючої людини збили охоронці за допомогою вогнегасників, на місце події приїхала швидка допомога, яка відвезла потерпілого.

Місце події оточили.

 

Пізніше в Слідкомі Білорусі повідомили, що чоловіку, який вчинив самопідпал 35 років і обставини події з'ясовуються.

У МОЗ країни відзначили, що потерпілий знаходиться без свідомості. При первинному огляді у нього діагностували опіки понад 50% тіла.

Його відвезли в Республіканський опіковий центр.

 

Знати більше: "Легкий хаос, но – одно слово – свобода". Почему белорусы едут в Украину и зачем им здесь свой "Майдан"

 

Передісторія:

  • У Білорусі з 9 серпня 2020 року тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів, на яких переможцем було оголошено Олександра Лукашенка.
  • Україна, багато європейських країнСША та Канада не визнають Лукашенка президентом Білорусі.
  • Лукашенко відмовився покидати посаду й ініціював зміни до Конституції Білорусі, хоча нещодавно заявив, що вже не так гостро сприймає те, що колись доведеться закінчувати діяльність і передавати владу новому поколінню.

Теми: Білорусьпожежа


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