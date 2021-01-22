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В центре Минска мужчина поджег себя

Пятница, 22 января 2021, 13:19

В Беларуси возле здания правительства в центре Минска 35-летний мужчина совершил самоподжог, у него ожоги более 50% тела.

Источник: TUT.BY

Детали: Мужчина облил себя какой-то жидкостью и совершил самоподжог.

Пламя с горящего человека сбили охранники при помощи огнетушителей, на место происшествия приехала скорая помощь, которая увезла пострадавшего.

Место происшествия оцеплено.

 

Позже в Следкоме Беларуси сообщили, что совершившему самоподжог 35 лет и обстоятельства произошедшего выясняются.

В Минздраве страны отметили, что пострадавший находится без сознания. При первичном осмотре у него диагностировали ожоги более 50% тела.

Его отвезли в Республиканский ожоговый центр.

 
 

Предыстория:

  • В Беларуси с  9 августа 2020 года продолжаются массовые протесты против фальсификации результатов президентских выборов, на которых победителем был объявлен Александр Лукашенко.
  • Украина, многие европейские страныСША и Канада не признают Лукашенко президентом Беларуси.
  • Лукашенко отказался покидать пост и инициировал изменения в Конституцию Беларуси, хотя недавно заявил, что уже не так остро воспринимает то, что когда-нибудь придется заканчивать деятельность и передавать власть новому поколению.

Темы: Беларусьпожар


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