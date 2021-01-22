В центре Минска мужчина поджег себя

В Беларуси возле здания правительства в центре Минска 35-летний мужчина совершил самоподжог, у него ожоги более 50% тела.

Источник: TUT.BY

Детали: Мужчина облил себя какой-то жидкостью и совершил самоподжог.

Пламя с горящего человека сбили охранники при помощи огнетушителей, на место происшествия приехала скорая помощь, которая увезла пострадавшего.

Место происшествия оцеплено.

Позже в Следкоме Беларуси сообщили, что совершившему самоподжог 35 лет и обстоятельства произошедшего выясняются.

В Минздраве страны отметили, что пострадавший находится без сознания. При первичном осмотре у него диагностировали ожоги более 50% тела.

Его отвезли в Республиканский ожоговый центр.

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