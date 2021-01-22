В центре Минска мужчина поджег себя
Пятница, 22 января 2021, 12:19
В Беларуси возле здания правительства в центре Минска 35-летний мужчина совершил самоподжог, у него ожоги более 50% тела.
Источник: TUT.BY
Детали: Мужчина облил себя какой-то жидкостью и совершил самоподжог.
Пламя с горящего человека сбили охранники при помощи огнетушителей, на место происшествия приехала скорая помощь, которая увезла пострадавшего.
Место происшествия оцеплено.
Позже в Следкоме Беларуси сообщили, что совершившему самоподжог 35 лет и обстоятельства произошедшего выясняются.
В Минздраве страны отметили, что пострадавший находится без сознания. При первичном осмотре у него диагностировали ожоги более 50% тела.
Его отвезли в Республиканский ожоговый центр.
Предыстория:
- В Беларуси с 9 августа 2020 года продолжаются массовые протесты против фальсификации результатов президентских выборов, на которых победителем был объявлен Александр Лукашенко.
- Украина, многие европейские страны, США и Канада не признают Лукашенко президентом Беларуси.
- Лукашенко отказался покидать пост и инициировал изменения в Конституцию Беларуси, хотя недавно заявил, что уже не так остро воспринимает то, что когда-нибудь придется заканчивать деятельность и передавать власть новому поколению.