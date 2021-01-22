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Навальний у СІЗО радіє реакції на його розслідування і уявляє, як Путін "тупотить ніжками"

П'ятниця, 22 січня 2021, 16:10
Навальний у СІЗО радіє реакції на його розслідування і уявляє, як Путін тупотить ніжками

Російський опозиціонер Олексій Навальний написав із СІЗО, що радіє 40 мільйонам переглядів його розслідування про палац президента РФ Володимира Путіна.

Джерело: Instagram Навального  

Деталі: Також він повідомив, що з його здоров’ям все гаразд і він не планує "вішатися на віконній решітці".

Пряма мова Навального: "А 40 мільйонів переглядів означають, крім іншого, що зараз в одному там бункері лунає особливо гучний тупіт ніжок і крики: "Знайдіть всіх, хто це лайкав і намажте їм труси "новічком"".

Тому про всяк випадок заявляю. У мої плани не входить вішатися на віконній решітці, а також розкривати собі вени або горло заточеною ложкою. Я дуже акуратно ходжу по сходах. Мені кожен день міряють тиск - він як у космонавта і раптовий серцевий напад виключений.

Я не п'ю самогон і не об'їдають рафаелками. Мій психоемоційний стан абсолютно стабільний".

Передісторія:

  • 19 січня Фонд боротьби з корупцією російського опозиціонера Олексія Навального опублікував розслідування про масштабний палац президента Володимира Путіна біля Геленджика.
  • 18 січня у Росії Навального арештували на 30 діб.
  • Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що у Кремлі не побачили нічого нового у розслідуванні ФБК про "палац Путіна" в Геленджику.

Українська правда

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Теми: ПутінНавальнийРосія
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