Навальний у СІЗО радіє реакції на його розслідування і уявляє, як Путін "тупотить ніжками"
Російський опозиціонер Олексій Навальний написав із СІЗО, що радіє 40 мільйонам переглядів його розслідування про палац президента РФ Володимира Путіна.
Джерело: Instagram Навального
Деталі: Також він повідомив, що з його здоров’ям все гаразд і він не планує "вішатися на віконній решітці".
Пряма мова Навального: "А 40 мільйонів переглядів означають, крім іншого, що зараз в одному там бункері лунає особливо гучний тупіт ніжок і крики: "Знайдіть всіх, хто це лайкав і намажте їм труси "новічком"".
Тому про всяк випадок заявляю. У мої плани не входить вішатися на віконній решітці, а також розкривати собі вени або горло заточеною ложкою. Я дуже акуратно ходжу по сходах. Мені кожен день міряють тиск - він як у космонавта і раптовий серцевий напад виключений.
Я не п'ю самогон і не об'їдають рафаелками. Мій психоемоційний стан абсолютно стабільний".
Передісторія:
- 19 січня Фонд боротьби з корупцією російського опозиціонера Олексія Навального опублікував розслідування про масштабний палац президента Володимира Путіна біля Геленджика.
- 18 січня у Росії Навального арештували на 30 діб.
- Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що у Кремлі не побачили нічого нового у розслідуванні ФБК про "палац Путіна" в Геленджику.