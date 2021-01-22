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Навальный в СИЗО радуется реакции на его расследование и представляет, как Путин "топает ножками"

Пятница, 22 января 2021, 16:10
Навальный в СИЗО радуется реакции на его расследование и представляет, как Путин топает ножками

Российский оппозиционер Алексей Навальный написал из СИЗО, что радуется 40 миллионам просмотров его расследования о дворце президента РФ Владимира Путина.

Источник: Instagram Навального

Детали: Также он сообщил, что с его здоровьем все в порядке и он не планирует "вешаться на оконной решетке".

Прямая речь Навального: "А 40 миллионов просмотров означают, помимо прочего, что сейчас в одном там бункере раздаётся особо громкий топот ножек и крики: "Найдите всех, кто это лайкает и намажьте им трусы "новичком"".

Поэтому на всякий случай заявляю. В мои планы не входит вешаться на оконной решетке, а также вскрывать себе вены или горло заточенной ложкой. Я очень аккуратно хожу по лестнице. Мне каждый день меряют давление - оно как у космонавта и внезапный сердечный приступ исключён.

Я не пью самогон и не объедаюсь рафаэлками. Мое психоэмоциональное состояние совершенно стабильно".

Предыстория:

  • 19 января Фонд борьбы с коррупцией российского оппозиционера Алексея Навального опубликовал расследование о масштабном дворце президента Владимира Путина возле Геленджика.
  • 18 января в России Навального арестовали на 30 суток.
  • Прессекретар президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не увидели ничего нового в расследовании ФБК о "дворце Путина" в Геленджике.

Украинская правда
Темы: ПутинНавальныйРосcия
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