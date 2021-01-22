Навальный в СИЗО радуется реакции на его расследование и представляет, как Путин "топает ножками"
Российский оппозиционер Алексей Навальный написал из СИЗО, что радуется 40 миллионам просмотров его расследования о дворце президента РФ Владимира Путина.
Источник: Instagram Навального
Детали: Также он сообщил, что с его здоровьем все в порядке и он не планирует "вешаться на оконной решетке".
Прямая речь Навального: "А 40 миллионов просмотров означают, помимо прочего, что сейчас в одном там бункере раздаётся особо громкий топот ножек и крики: "Найдите всех, кто это лайкает и намажьте им трусы "новичком"".
Поэтому на всякий случай заявляю. В мои планы не входит вешаться на оконной решетке, а также вскрывать себе вены или горло заточенной ложкой. Я очень аккуратно хожу по лестнице. Мне каждый день меряют давление - оно как у космонавта и внезапный сердечный приступ исключён.
Я не пью самогон и не объедаюсь рафаэлками. Мое психоэмоциональное состояние совершенно стабильно".
Предыстория:
- 19 января Фонд борьбы с коррупцией российского оппозиционера Алексея Навального опубликовал расследование о масштабном дворце президента Владимира Путина возле Геленджика.
- 18 января в России Навального арестовали на 30 суток.
- Прессекретар президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не увидели ничего нового в расследовании ФБК о "дворце Путина" в Геленджике.