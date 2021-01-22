Білорусі відмовили у проведенні ще одного чемпіонату світу

Виконавчий комітет Міжнародного союзу п’ятиборства (UIPM) проголосував за перенесення чемпіонату світу з п’ятиборства, який був запланований на червень 2021 року в Мінську.

Джерело: Сайт UIPM

Пряма мова президента UIPM Клауса Шорманна: "Виконавчий комітет UIPM уважно стежив за розвитком подій в Білорусі в останні місяці та оцінював життєздатність Чемпіонату світу з п’ятиборства 2021, який мав відбутися в Мінську. Також UIPM взяв до уваги санкції, введені Міжнародним олімпійським комітетом проти Національного олімпійського комітету Білорусі".

Деталі: Після обговорення виконавчий комітет UIPM проголосував за перенесення чемпіонату світу з п’ятиборства, оскільки змагання не можуть відбутися у 2021 році через нестабільність у приймаючій країні.

Перед прийняттям рішення врахували те, що представники багатьох країн не хотіли б у нинішній час їхати до Білорусі.

Чемпіонат світу з п’ятиборства відбудеться у заплановані числа, тобто 7-13 червня 2021 року, проте змінить місце проведення. Наразі вирішують, яка країна замість Білорусі прийматиме чемпіонат.

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