Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Беларуси отказали в проведении еще одного чемпионата мира

Пятница, 22 января 2021, 18:05

Исполнительный комитет Международного союза пятиборья (UIPM) проголосовал за перенос чемпионата мира по пятиборью, который был запланирован на июнь 2021 в Минске.

Источник: Сайт UIPM

Прямая речь президента UIPM Клауса Шорманна: "Исполнительный комитет UIPM внимательно следил за развитием событий в Беларуси в последние месяцы и оценивал жизнеспособность Чемпионата мира по пятиборью 2021, который должен был состояться в Минске. Также UIPM принял во внимание санкции, введенные Международным олимпийским комитетом против национального олимпийского комитета Беларуси".

Детали: После обсуждения исполнительный комитет UIPM проголосовал за перенос чемпионата мира по пятиборью, поскольку соревнования не могут состояться в 2021 году из-за нестабильности в принимающей стране.

Перед принятием решения учли то, что представители многих стран не хотели бы в настоящее время ехать в Беларусь.

Чемпионат мира по пятиборью состоится в запланированные числа, то есть 7-13 июня 2021, однако изменит место проведения. Сейчас решается, какая страна вместо Беларуси принимать чемпионат.

Предыстория:

  • Беларуси официально отказали в проведении Чемпионата мира по хоккею
  • Skoda и Nivea отказались спонсировать Чемпионат мира по хоккею в Беларуси
  • Лукашенко и НОК Беларуси запретили посещать Олимпийские игры

Темы: Беларусьчемпионат мира


powered by lun.ua
Главное сегодня

Жена Дубневича, который под следствием, хочет взыскать с него половину имущества

УАФ оштрафовала Суркиса за интервью

Зам Авакова раскрыл детали пожара и объяснил, почему не спасли пенсионеров

фотоПесков говорит, что дворцом в Геленджике Путин даже не пользуется 

фото, видеоВ центре Минска мужчина поджег себя

Арестовали пресс-секретаря Навального

Все новости...
Беларусь
В центре Минска мужчина поджег себя
В МВД дали оценку показаниям белорусского ексофицера по делу Шеремета
Дело Шеремета: эксперты подтвердили подлинность голоса экс-главы КГБ Беларуси на записях
Последние новости
18:09
На Донбассе боевики стреляли из гранатомета и снайперской винтовки
18:07
В США уничтожили почти 2000 доз вакцины от COVID-19 из-за проблем с морозилкой
18:07
Резников: в законопроекте о переходном периоде отказались от слова "коллаборант"
18:05
Беларуси отказали в проведении еще одного чемпионата мира
17:58
Гривна на закрытии межбанка укрепилась
17:55
Сенат США начнет рассмотрение импичмента Трампа в понедельник
17:33
Максимум за 1000 евро: комитет рекомендует Раде обновить правила растаможивания "евроблях"
17:29
СМИ нашли еще одно подтверждение, что дворец Путина – действительно его
17:20
видеоНардепы жаловались на действия пограничников в отношении себя и окружения, требуя привилегий
17:15
Показатели инвестиций в Украину в прошлом были худшими из нулевых - експерт
Все новости...