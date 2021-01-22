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Беларуси отказали в проведении еще одного чемпионата мира

Пятница, 22 января 2021, 17:05
Беларуси отказали в проведении еще одного чемпионата мира

Исполнительный комитет Международного союза пятиборья (UIPM) проголосовал за перенос чемпионата мира по пятиборью, который был запланирован на июнь 2021 в Минске.

Источник: Сайт UIPM

Прямая речь президента UIPM Клауса Шорманна: "Исполнительный комитет UIPM внимательно следил за развитием событий в Беларуси в последние месяцы и оценивал жизнеспособность Чемпионата мира по пятиборью 2021, который должен был состояться в Минске. Также UIPM принял во внимание санкции, введенные Международным олимпийским комитетом против национального олимпийского комитета Беларуси".

Детали: После обсуждения исполнительный комитет UIPM проголосовал за перенос чемпионата мира по пятиборью, поскольку соревнования не могут состояться в 2021 году из-за нестабильности в принимающей стране.

Перед принятием решения учли то, что представители многих стран не хотели бы в настоящее время ехать в Беларусь.

Чемпионат мира по пятиборью состоится в запланированные числа, то есть 7-13 июня 2021, однако изменит место проведения. Сейчас решается, какая страна вместо Беларуси принимать чемпионат.

Предыстория:

  • Беларуси официально отказали в проведении Чемпионата мира по хоккею
  • Skoda и Nivea отказались спонсировать Чемпионат мира по хоккею в Беларуси
  • Лукашенко и НОК Беларуси запретили посещать Олимпийские игры

"Украинская правда" в Threads

Темы: Беларусьчемпионат мира
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