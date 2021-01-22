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Наслідки санкцій: Монобанк пропонує Дубінському закрити рахунки

П'ятниця, 22 січня 2021, 17:59
Наслідки санкцій: Монобанк пропонує Дубінському закрити рахунки

Народний депутат від "Слуги народу" Олександр Дубінський повідомив, що Монобанк запропонував йому закрити свій рахунок.

Джерело: Facebook-сторінка Дубінського

Пряма мова: "Працівники… Монобанк заметушилися, чогось злякалися і під зовнішнім впливом посилено пропонують мені закрити рахунок в цьому банку. Ну щоб нібито не мати їм зайвих проблем".

Деталі: Дубінський вказав, що не буде цього робити і залишить на рахунку 30 гривень. Така пропозиція банку скоріше за все пов’язана із нещодавно накладеними на Дубинського санкціями США.  

Як розповіла в інтерв’ю УП виконавчий директор Центру протидії корупції, що був ініціатором санкцій, Дар’я Каленюк, особи під санкціями потрапляють "в систему фінансового моніторингу всіх банків цивілізованого світу". Зокрема і України.  

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Що цьому передувало:

  • У січні США запровадили санкціїпроти 7 громадян та 4 медіа України через втручання у президентські вибори США. Серед осіб, які підпадають під санкції – і Олександр Дубінський.
  • Дубінський, своєю чергою, заявив, що позиватиметься до ЦПК через "листи до Міністерства фінансів США з проханням накласти санкції проти нього".

Українська правда

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Теми: банкисанкціїДубінський
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