Последствия санкций: Монобанк предлагает Дубинскому закрыть счета
Народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский сообщил, что монобанк предложил ему закрыть свой счет.
Источник: Facebook-страница Дубинский
Прямая речь: "Работники... Монобанка засуетились, чего-то испугались и под внешним воздействием усиленно предлагают мне закрыть счёт в этом банке. Ну чтобы якобы не иметь им лишних проблем".
Детали: Дубинский указал, что не будет этого делать и оставит на счете 30 гривен.
Такое предложение банка скорее всего связана с недавно наложенными на Дубинский санкциями США.
Как рассказала в интервью УП исполнительный директор Центра противодействия коррупции, который был инициатором санкций, Дарья Каленюк, лица под санкциями попадают "в систему финансового мониторинга всех банков цивилизованного мира". В том числе и Украины.
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Что этому предшествовало:
- В январе США ввели санкциипротив 7 граждан и 4 медиа Украины из-за вмешательства в президентские выборы США. Среди лиц, подпадающих под санкции - и Александр Дубинский.
- Дубинский, в свою очередь, заявил, что будет судиться с ЦПК из-за "письма в Министерство финансов США с просьбой наложить санкции против него".