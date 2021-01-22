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Последствия санкций: Монобанк предлагает Дубинскому закрыть счета

Пятница, 22 января 2021, 17:59
Последствия санкций: Монобанк предлагает Дубинскому закрыть счета

Народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский сообщил, что монобанк предложил ему закрыть свой счет.

Источник: Facebook-страница Дубинский

Прямая речь: "Работники... Монобанка засуетились, чего-то испугались и под внешним воздействием усиленно предлагают мне закрыть счёт в этом банке. Ну чтобы якобы не иметь им лишних проблем".

Детали: Дубинский указал, что не будет этого делать и оставит на счете 30 гривен.

Такое предложение банка скорее всего связана с недавно наложенными на Дубинский санкциями США.

Как рассказала в интервью УП исполнительный директор Центра противодействия коррупции, который был инициатором санкций, Дарья Каленюк, лица под санкциями попадают "в систему финансового мониторинга всех банков цивилизованного мира". В том числе и Украины.

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Что этому предшествовало:

  • В январе США ввели санкциипротив 7 граждан и 4 медиа Украины из-за вмешательства в президентские выборы США. Среди лиц, подпадающих под санкции - и Александр Дубинский.
  • Дубинский, в свою очередь, заявил, что будет судиться с ЦПК из-за "письма в Министерство финансов США с просьбой наложить санкции против него".

Украинская правда

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Темы: банкисанкцииДубинский
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