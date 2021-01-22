Девушке, которая в Беларуси разрисовала полицейские щиты, дали 2 года колонии

В Беларуси суд постановил отправить в колонию 18-летних обвиняемых, участвовавших в акции протеста в сентябре 2020 года, Софию Малашевич на два года, Тихона Клюкача - на полтора, именно такой срок и спрашивала гособвинитель.

Источник: Издание Tut.By, которое цитирует обвиняемую Софию Малашевич

Прямая речь: "Я думаю, двух месяцев в СИЗО достаточно, чтобы понять, что никуда ходить не ннадо и к ограждениям пидходити тоже не нужно. Я отсидела два месяца в СИЗО и за это время поняла, что тюрьма людей никак не изменит: она сделает только хуже".

Детали: 6 сентября Клюкач решил принять участие в воскресном марше вместе со своей девушкой, специально приехал из Бреста в Минск. По версии следствия, молодые люди узнали из телеграмм-канала о проведении акции и приняли в ней активное участие, это повлекло нарушение работы общественного транспорта и организаций.

Малашевич предъявили обвинение в хулиганстве и оскорблении Александра Лукашенко. В обвинении отмечено, что 6 сентября девушка нанесла вульгарные надписи на заградительных щитах, принадлежащих воинской части 63755 и были выставлены возле Дворца независимости.

Молодые люди признали вину, заявили, что раскаиваются в содеянном. В последнем слове София попросила не наказывать Клюкач.

Клюкач же в последнем слове раскаялся в том, что совершил, и попросил прощения у матери и бабушки, поскольку "принес им много горя".

Предыстория:

В Беларуси 22 ноября 2020 задержали более 350 человек, некоторые забрала "скорая".

В Беларуси во время очередной акции протеста в конце ноября 2020 были задержаны более 400 человек, среди которых, в частности, журналисты.

Более 1,3 тысячи белорусов арестовали за протесты в ноябре 2020 года, говорят правозащитники.