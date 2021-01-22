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Джонсон заявив, що "британський" штам коронавірусу може бути смертельнішим

П'ятниця, 22 січня 2021, 18:30
Джонсон заявив, що британський штам коронавірусу може бути смертельнішим

Новий британський штам коронавірусу є не тільки заразнішим, а й, ймовірно, на 30% смертельнішим.

Джерело: прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон на брифінгу в п'ятницю, якого цитує BBC

Пряма мова Джонсона: "На додачу до того, що він швидше поширюється, тепер є попередні дані, що новий штам, виявлений у Лондоні та на південному сході, може спричиняти вищу смертність. І саме внаслідок цього нового штаму система охорони здоров’я зараз під таким тиском"

Деталі: Згідно з даними, які повідомили на брифінгу, новий варіант здається приблизно на 30% більше смертоносним.

Наприклад, з тисячі 60-річних людей, інфікованих старим штамом, очікувано, що 10 з них помруть.  Але з новим варіантом це число зростає до 13.

Патрік Волленс, головний науковий радник уряду, зазначив, що це - лише попередні дані.

"Ще залишається багато невизначеності щодо цих цифр, тут потрібні ретельніші дослідження", - сказав він.

Новий штам вірусу вже став домінуючим в Англії та Північній Ірландії. 

Довідка: Наприкінці 2020 року у Великій Британії виявили новий штам коронавірусу, який назвали VOC 202012/01. 

За даними досліджень, він на 50-74% заразніший за вірус SARS-CoV-2, який спричиняє хворобу COVID-19.

VOC 202012/01 виявили вже в близько 30 країнах світу.

Нагадаємо: У Всесвітній організації охорони здоров’я вважають, що другий рік пандемії COVID-19 може бути жорсткішим, ніж перший. 

Команда міжнародних експертів ВООЗ, яка буде досліджувати походження пандемії COVID-19, 14 січня нарешті змогла прибути до Китаю.

Читайте також: Нова загроза чи паніка без змісту: як мутований COVID з Британії налякав уряди по всьому світу.

Теми: коронавірусепідеміяВелика Британія
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