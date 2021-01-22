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Джонсон заявил, что "британский" штамм коронавируса может быть смертельнее

Пятница, 22 января 2021, 18:30
Джонсон заявил, что британский штамм коронавируса может быть смертельнее

Новый "британский" штамм коронавируса является не только более заразным, но и, вероятно, более смертельным.

Источник: премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на брифинге в пятницу, которого цитирует BBC

Прямая речь Джонсона: "В дополнение к тому, что он быстрее распространяется, теперь есть предварительные данные, что новый штамм, обнаруженный в Лондоне и на юго-востоке, может вызвать высокую смертность. И именно в результате этого нового штамма система здравоохранения сейчас под таким давлением".

Детали: Согласно данным, которые сообщили на брифинге, новый вариант кажется примерно на 30% более смертоносным.

Например, из тысячи 60-летних людей, инфицированных старым штаммом, ожидаемо, что 10 из них умрут. Но с новым вариантом это число возрастает до 13.

Патрик Волленс, главный научный советник правительства, отметил, что это - лишь предварительные данные.

"Еще остается много неопределенности относительно этих цифр, здесь нужны более тщательные исследования", - сказал он.

Новый штамм вируса уже стал доминирующим в Англии и Северной Ирландии.

Справка: В конце 2020 года в Великобритании обнаружили новый штамм коронавируса, который назвали VOC 202012/01.

По данным исследований, он на 50-74% опаснее чем вирус SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19.

VOC 202012/01 обнаружили уже в около 30 странах мира.

Напомним: Во Всемирной организации здравоохранения считают, что второй год пандемии COVID-19 может быть более жестким, чем первый.

Команда международных экспертов ВОЗ, которая будет исследовать происхождение пандемии COVID-19, 14 января наконец-то смогла прибыть в Китай.

Читайте также: Новая угроза или лишняя паника: как мутировавший COVID из Британии напугал правительства по всему миру

Темы: коронавирусэпидемияВеликобритания
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