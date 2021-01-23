ООН призывает Лукашенко освободить всех политзаключенных

Специальный докладчик ООН по вопросам поощрения и защиты прав на свободу мнений и их свободного выражения Ирене Хан заявила, что самопровозглашенная власть Беларуси должен освободить всех политических заключенных.

Источник: Укринформ

Прямая речь: "Я призываю правительство Беларуси придерживаться международных обязательств и освободить всех журналистов и других, кого незаконно задержали за использование ими права на свободу взглядов, организации и участия в мирных собраниях. Призываю также убрать ограничения на работу независимых СМИ".

Детали: Она добавила, что "просит правительство пригласить ее и Специального докладчика ООН по вопросам Беларуси с визитом в страну".

Предыстория: