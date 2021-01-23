ООН призывает Лукашенко освободить всех политзаключенных
Суббота, 23 января 2021, 06:37
Специальный докладчик ООН по вопросам поощрения и защиты прав на свободу мнений и их свободного выражения Ирене Хан заявила, что самопровозглашенная власть Беларуси должен освободить всех политических заключенных.
Источник: Укринформ
Прямая речь: "Я призываю правительство Беларуси придерживаться международных обязательств и освободить всех журналистов и других, кого незаконно задержали за использование ими права на свободу взглядов, организации и участия в мирных собраниях. Призываю также убрать ограничения на работу независимых СМИ".
Детали: Она добавила, что "просит правительство пригласить ее и Специального докладчика ООН по вопросам Беларуси с визитом в страну".
Предыстория:
- В Беларуси с 9 августа 2020 года продолжаются массовые протесты против фальсификации результатов президентских выборов, на которых победителем был объявлен Александр Лукашенко.
- Украина, многие европейские страны, США и Канада не признают Лукашенко президентом Беларуси.
- Лукашенко отказался покидать пост и инициировал изменения в Конституцию Беларуси, хотя недавно заявил, что уже не так остро воспринимает то, что когда-нибудь придется заканчивать деятельность и передавать власть новому поколению.