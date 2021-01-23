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ООН призывает Лукашенко освободить всех политзаключенных

Суббота, 23 января 2021, 06:37

Специальный докладчик ООН по вопросам поощрения и защиты прав на свободу мнений и их свободного выражения Ирене Хан заявила, что самопровозглашенная власть Беларуси должен освободить всех политических заключенных.

Источник: Укринформ

Прямая речь: "Я призываю правительство Беларуси придерживаться международных обязательств и освободить всех журналистов и других, кого незаконно задержали за использование ими права на свободу взглядов, организации и участия в мирных собраниях. Призываю также убрать ограничения на работу независимых СМИ".

Детали: Она добавила, что "просит правительство пригласить ее и Специального докладчика ООН по вопросам Беларуси с визитом в страну".

Предыстория:

  • В Беларуси с  9 августа 2020 года продолжаются массовые протесты против фальсификации результатов президентских выборов, на которых победителем был объявлен Александр Лукашенко.
  • Украина, многие европейские страны, США и Канада не признают Лукашенко президентом Беларуси.
  • Лукашенко отказался покидать пост и инициировал изменения в Конституцию Беларуси, хотя недавно заявил, что уже не так остро воспринимает то, что когда-нибудь придется заканчивать деятельность и передавать власть новому поколению.

Темы: ООНБеларусь


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