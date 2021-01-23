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Працівнику СБУ, підозрюваному в підготовці убивства колеги, загрожує довічне

Субота, 23 січня 2021, 20:54
Працівнику СБУ, підозрюваному в підготовці убивства колеги, загрожує довічне
Андрій Расюк

Затриманому за підозрою у підготовці вбивства працівника СБУ у разі доведення провини загрожує позбавлення волі на строк від 9 до 15 років або довічне ув'язнення.

Джерело: представник Офісу Генпрокурора України Андрій Лисокобилка, якого цитує Укрінформ

Деталі: Працівника Антитерористичного центру СБУ Андрія Расюка, якого підозрюють у підготовці вбивства начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова на замовлення колишнього заступника голови СБУ Дмитра Нескоромного, затримали у п'ятницю. 

За словами представника Офісу Генпрокурора, Расюку оголосили про підозру, наразі його дії кваліфіковані за кількома статтями Кримінального кодексу України. Він додав, що мотив злочину ще встановлюється.

Пряма мова: "Це статті щодо підготовки до вчинення замаху на вбивство працівника правоохоронного органу у зв’язку з виконанням ним службових обов’язків. У разі доведення вини вказаної особи у встановленому законом порядку їй загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 9 до 15 років або довічне позбавлення волі".

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Нагадаємо: За даними джерел журналіста Юрія Бутусова в СБУ, Расюк був затриманий у п'ятницю за підозрою в організації замовного вбивства. Він нібито збирався передати гроші за вбивство "правої руки" і друга голови СБУ Івана Баканова – начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова, колишнього прокурора і чиновника, якому президент Володимир Зеленський через рік служби в СБУ присвоїв звання бригадного генерала.

За словами Бутусова, передумови для таких розборок виникли вже давно, вын наголосив, що економічні підрозділи СБУ "у великому масштабі здійснюють рекет і вимагання, по суті кришують тіньовий бізнес. На початку 2020-го року головним "рішалою" був Нескоромний. Але за останній рік усі сфери тіньового бізнесу СБУ підім'яв під себе права рука і найближчий друг голови СБУ Івана Баканова Андрій Наумов".

При цьому в СБУ заявляють, що кримінальне провадження та затримання співробітника спецслужби за підозрою в підготовці вбивства начальника ГУ внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова не є "розбірками" і переділом сфер впливу.

"Українська правда" у Threads

Теми: СБУскандал
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