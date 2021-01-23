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Работнику СБУ, подозреваемому в подготовке убийства коллеги, грозит пожизненное

Суббота, 23 января 2021, 20:54
Работнику СБУ, подозреваемому в подготовке убийства коллеги, грозит пожизненное
Андрей Расюк

Задержанному по подозрению в подготовке убийства сотрудника СБУ в случае доказательства вины грозит лишение свободы на срок от 9 до 15 лет или пожизненное заключение.

Источник: представитель Офиса Генпрокурора Украины Андрей Лисокобылка, которого цитирует Укринформ

Детали: Работник Антитеррористического центра СБУ Андрея Расюк, которого подозревают в подготовке убийства начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова по заказу бывшего заместителя председателя СБУ Дмитрия Нескоромная, задержали в пятницу.

По словам представителя Офиса Генпрокурора, Расюку объявили о подозрении, его действия квалифицированы по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины. Он добавил, что мотив преступления еще устанавливается.

Прямая речь: "Это статьи по подготовке к совершению покушения на убийство работника правоохранительного органа в связи с выполнением им служебных обязанностей. В случае доказательства вины указанного лица в установленном законом порядке ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 9 до 15 лет или пожизненное лишение свободы".

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Напомним: По данным источников журналиста Юрия Бутусова в СБУ, Расюк был задержан в пятницу по подозрению в организации заказного убийства. Якобы он собирался передать деньги за убийство "правой руки" и друга главы СБУ Ивана Баканова - начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова, бывшего прокурора и чиновника, которому президент Владимир Зеленский через год службы в СБУ присвоил звание бригадного генерала.

По словам Бутусова, предпосылки для таких разборок возникли уже давно, он отметил, что экономические подразделения СБУ "в большом масштабе осуществляют рэкет и вымогательство, по сути крышуют теневой бизнес. В начале 2020 года главным "решалой" был Нескоромный. Но в последний год все сферы теневого бизнеса СБУ подмял под себя правая рука и ближайший друг председателя СБУ Ивана Баканова Андрей Наумов".

При этом в СБУ заявляют, что уголовное производство и задержание сотрудника спецслужбы по подозрению в подготовке убийства начальника ГУ внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова не является "разборками" и переделом сфер влияния.

Темы: СБУскандал
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