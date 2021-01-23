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СБУ про підготовку вбивства Наумова: була змова, пропонували $50 тисяч

Субота, 23 січня 2021, 18:43
СБУ про підготовку вбивства Наумова: була змова, пропонували $50 тисяч
Андрій Наумов, Радіо Свобода

У СБУ заявляють, що кримінальне провадження та затримання співробітника спецслужби за підозрою в підготовці вбивства начальника ГУ внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова не є "розбірками" і переділом сфер впливу.

Джерело: начальник слідчого управління ГСУ СБУ Анатолій Буліч на брифінгу в суботу, передає "Інтерфакс-Україна", сайт СБУ

Пряма мова: "Кримінальне провадження не є якимись розбірками між співробітниками СБУ, а є безпосереднім запобіганням вчиненню тяжкого злочину. У справі не йде мова про якийсь ефемерний перерозподіл сфер впливу або фінансових потоків, як пишуть у ЗМІ".

"Вчора, 22 січня... СБУ провела резонансне затримання... Затримано співробітника штабу антитерористичного центру при СБУ за підготовку вбивства на замовлення іншого співробітника СБУ – співробітника головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова".

Деталі: Буліч повідомив, що організатор замаху запропонував $50 000 за вчинення злочину, злочин планувався у змові декількох осіб.

Пряма мова: "Збір даних проходив протягом тривалого часу... Слідчі СБУ встановили, що мала місце змова кількох осіб, ними був розроблений чіткий план скоєння злочину, організатор для цього підшукував виконавця і запропонував за виконання зазначеного злочину $50 000", - зазначив Булич.

Докладніше: На брифінгу Буліч також розповів, що затриманий співробітник Штабу антитерористичного центру при СБУ є одним з організаторів злочину.

Затримання було проведено рівно у той момент, коли було достатнього доказів планування злочину.

Буліч додав, що не відповідають дійсності будь-які чутки про те, що нібито хтось втік в наручниках з місця затримання.

На запитання ЗМІ щодо відношення до резонансної справи колишнього першого заступника голови СБУ Дмитра Нескоромного, Буліч зазначив, що процесуальні норми поки що не дозволяють оприлюднювати цю інформацію. Однак він запевнив, що найближчим часом представники Служби безпеки проведуть окремий брифінг, де нададуть нові матеріали відносно розслідування, зокрема і по цьому питанню також.

Разом з тим, в.о. начальника відділу Офісу Генерального прокурора Андрій Лисокобилка повідомив, що затриманому наразі оголошено про підозру за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 28 та ст. 348 Кримінального кодексу України. За його словами, передбачене законом покарання за цими статтями – позбавлення волі на строк від 9 до 15 років або довічне позбавлення волі.

Що передувало: Раніше журналіст Юрій Бутусов із посилання на джерела повідомив, що полковник спецпідрозділу СБУ "Альфа" Андрій Расюк затриманий за підозрою в підготовці вбивства начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова на замовлення колишнього заступника голови СБУ Дмитра Нескоромного. Джерела УП підтвердили інформацію про затримання. 

Пізніше Служба безпеки України підтвердила інформацію про затримання свого діючого працівника і попередження вбивства співробітника спецслужби.

Суд арештував Расюка на 60 діб без можливості внесення застави.

Передісторія:

  • У жовтні 2020 року журналісти програми "Схеми" з'ясували, що родина начальника Управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова придбала 3-кімнатну квартиру в елітному житловому комплексі у центрі Києва в чотири рази дешевше від ринкових цін.

"Українська правда" в Threads

Теми: СБУскандал
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