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У Путина отреагировали на протестные акции по всей России

Воскресенье, 24 января 2021, 14:43

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что митинги выгодны тем, кто хочет "дальше качать ситуацию" в стране.

Источник: Песков, которого цитирует Медуза

Прямая речь: " Это (проведение акций протеста - УП) выгодно тем, кто хочет дальше качать ситуацию. На самом деле не качается, потому, что вы не забывайте, вот сейчас будут многие говорить, что на незаконные акции вышло много людей. Нет, вышло мало людей. Много людей голосуют за Путина".

Детали: Песков озвучил негативное отношение к участию в "незаконных акциях" и обвинил посольство США в России во вмешательстве во внутренние дела страны из-за постов посольства в Twitter, посвященных протестам.

Пресс-секретарь президента также прокомментировал расследование о дворце Путина в Геленджике. Песков снова заявил, что у президента России нет дворца, и назвал расследование Алексея Навального "информационной атакой", которая направлена "на раскачку ситуации".

Предыстория: 19 января, на следующий день после задержания Алексея Навального в России, его "Фонд борьбы с коррупцией" опубликовал расследование о "дворце" президента Владимира Путина под Геленджиком и его женщинах.

По данным ФБК, дворец строили и содержат госкомпании Роснефть и Транснефть, возглавляемые друзьями Путина. Официальная площадь дворца - 17 691 м.кв, а площадь участка под дворцовым комплексом - 68 га, но на самом деле территория якобы в 100 раз больше, а к ней еще прилегает 7000 га ФСБ. В сентябре 2020 года комплекс был передан в аренду до 2068 года.

Напомним:

  • В РФ 23 января во время массовых акций протеста в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального задержали рекордное количество людей за последние 10 лет.
  • Во время многолюдного митинга в Москве силовики применили силу против митингующих. Также жестоко разогнали протестующих и в других городах России.

Темы: ПутинНавальныймитинги


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