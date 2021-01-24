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У СБУ вважають, що Нескоромний хотів убити Наумова задля посади – ЗМІ

Неділя, 24 січня 2021, 21:09
У СБУ вважають, що Нескоромний хотів убити Наумова задля посади – ЗМІ
АНДРІЙ НАУМОВ, РАДІО СВОБОДА

У СБУ вважають мотивом замовлення вбивства голови Внутрішньої безпеки Андрія Наумова той факт, що той був єдиною перепоною для отримання колишнім першим заступником голови СБУ Дмитром Нескоромним високої посади в керівництві Служби.

Джерело: "Дзеркало тижня" з посиланням на джерела в СБУ

Дослівно: "Мотивом замовлення на усунення голови Внутрішньої безпеки Наумова слідчі СБУ вважають той факт, що той був єдиною перепоною для отримання Нескоромним високої посади в керівництві Служби. Саме ця версія буде представлена публічно.

Дмитро Нескоромний дійсно вів переговори про своє повернення в СБУ, переважно претендуючи на посаду першого заступника. При цьому він спілкувався щодо цього із заступниками голови Офісу президента України. Як стверджують наші джерела – Андрієм Смирновим і Романом Машовцем. Незадовго до гучних подій Нескоромний зустрічався з главою СБУ Іваном Бакановим".

Деталі: За даними видання, операція з розробки Нескоромного і затриманого Юрія Расюка завершилася вимушено достроково: Нескоромний начебто здав свою машину на станцію техобслуговування, що зафіксувала команда зовнішнього спостереження СБУ. Побоюючись, що під час ТО будуть виявлені і згодом знищені засоби прослуховування, Служба конфіскувала машину. Ця обставина й дала незапланований старт операції з затримання Расюка.

"Дзеркало тижня" також публікує текст клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо співробітника СБУ Юрія Расюка, якого підозрюють у підготовці вбивства Наумова.

Видання зауважує, що в тексті документу немає прізвища Нескоромного, якого вважають замовником.

 
документ "Дзеркала тижня"
 
 
 

Передісторія:

  • Журналіст Юрій Бутусов із посилання на джерела повідомив, що працівник СБУ Юрій Расюк затриманий за підозрою в підготовці вбивства начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова на замовлення колишнього заступника голови СБУ Дмитра Нескоромного. Джерела УП підтвердили інформацію про затримання. 
  • Суд арештував Расюка на 60 діб без можливості внесення застави.
  • У СБУ повідомили, що організатор замаху на Наумова запропонував $50 000 за вчинення злочину, злочин планувався у змові декількох осіб. На запитання ЗМІ щодо відношення до резонансної справи колишнього першого заступника голови СБУ Дмитра Нескоромного, Буліч зазначив, що процесуальні норми поки що не дозволяють оприлюднювати цю інформацію.

"Українська правда" у Threads

Теми: СБУскандал
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