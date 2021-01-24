У СБУ вважають, що Нескоромний хотів убити Наумова задля посади – ЗМІ

У СБУ вважають мотивом замовлення вбивства голови Внутрішньої безпеки Андрія Наумова той факт, що той був єдиною перепоною для отримання колишнім першим заступником голови СБУ Дмитром Нескоромним високої посади в керівництві Служби.

Джерело: "Дзеркало тижня" з посиланням на джерела в СБУ

Дослівно: "Мотивом замовлення на усунення голови Внутрішньої безпеки Наумова слідчі СБУ вважають той факт, що той був єдиною перепоною для отримання Нескоромним високої посади в керівництві Служби. Саме ця версія буде представлена публічно.

Дмитро Нескоромний дійсно вів переговори про своє повернення в СБУ, переважно претендуючи на посаду першого заступника. При цьому він спілкувався щодо цього із заступниками голови Офісу президента України. Як стверджують наші джерела – Андрієм Смирновим і Романом Машовцем. Незадовго до гучних подій Нескоромний зустрічався з главою СБУ Іваном Бакановим".

Деталі: За даними видання, операція з розробки Нескоромного і затриманого Андрія Расюка завершилася вимушено достроково: Нескоромний начебто здав свою машину на станцію техобслуговування, що зафіксувала команда зовнішнього спостереження СБУ. Побоюючись, що під час ТО будуть виявлені і згодом знищені засоби прослуховування, Служба конфіскувала машину. Ця обставина й дала незапланований старт операції з затримання Расюка.

"Дзеркало тижня" також публікує текст клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо полковника спецпідрозділу "Альфа" Андрія Расюка, якого звинувачують у підготовці вбивства Наумова.

Видання зауважує, що в тексті документу немає прізвища Нескоромного, якого вважають замовником.

документ "Дзеркала тижня"

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