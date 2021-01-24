В СБУ считают, что Нескоромный хотел убить Наумова ради должности – СМИ
В СБУ считают мотивом заказа убийства главы Внутренней безопасности Андрея Наумова тот факт, что он был единственным препятствием для получения бывшим первым заместителем председателя СБУ Дмитрием Нескоромным высокой должности в руководстве Службы.
Источник: "Зеркало недели" со ссылкой на источники в СБУ
Дословно: "Мотивом заказ на устранение председателя Внутренней безопасности Наумова следователи СБУ считают тот факт, что он был единственным препятствием для получения Нескоромным высокой должности в руководстве Службы. Именно эта версия будет представлена публично.
Дмитрий Нескоромный действительно вел переговоры о своем возвращении в СБУ, преимущественно претендуя на должность первого заместителя. При этом он общался по этому поводу с заместителями председателя Офиса президента Украины. Как утверждают наши источники – Андреем Смирновым и Романом Машовцем. Незадолго до громких событий Нескоромный встречался с главой СБУ Иваном Бакановым".
Детали: По данным издания, операция по разработке Нескоромного и задержанного Юрия Расюка завершилась вынужденно досрочно: Нескоромный якобы сдал свою машину на станцию техобслуживания, что зафиксировала команда наружного наблюдения СБУ. Опасаясь, что во время ТО будут выявлены и впоследствии уничтожены средства прослушивания, Служба конфисковала машину. Это обстоятельство и дало незапланированный старт операции по задержанию Расюка.
"Зеркало недели" также публикует текст ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении сотрудника СБУ Юрия Расюка, которого подозревают в подготовке убийства Наумова.
Издание отмечает, что в тексте документа нет фамилии Нескоромного, которого считают заказчиком.
Предыстория:
- Журналист Юрий Бутусов со ссылкой на источники сообщил, что сотрудник СБУ Юрий Расюк задержан по подозрению в подготовке убийства начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова по заказу бывшего замглавы СБУ Дмитрия Нескоромного. Источники УП подтвердили информацию о задержании.
- Суд арестовал Расюка на 60 суток без возможности внесения залога.
- В СБУ сообщили, что организатор покушения на Наумова предложил $50 000 за совершение преступления, преступление планировалось в сговоре нескольких лиц.