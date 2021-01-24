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В СБУ считают, что Нескоромный хотел убить Наумова ради должности – СМИ

Воскресенье, 24 января 2021, 22:09
АНДРЕЙ НАУМОВ, РАДИО СВОБОДА

В СБУ считают мотивом заказа убийства главы Внутренней безопасности Андрея Наумова тот факт, что он был единственным препятствием для получения бывшим первым заместителем председателя СБУ Дмитрием Нескоромным высокой должности в руководстве Службы.

Источник: "Зеркало недели" со ссылкой на источники в СБУ

Дословно: "Мотивом заказ на устранение председателя Внутренней безопасности Наумова следователи СБУ считают тот факт, что он был единственным препятствием для получения Нескоромным высокой должности в руководстве Службы. Именно эта версия будет представлена ​​публично.

Дмитрий Нескоромный действительно вел переговоры о своем возвращении в СБУ, преимущественно претендуя на должность первого заместителя. При этом он общался по этому поводу с заместителями председателя Офиса президента Украины. Как утверждают наши источники – Андреем Смирновым и Романом Машовцем. Незадолго до громких событий Нескоромный встречался с главой СБУ Иваном Бакановым".

Детали: По данным издания, операция по разработке Нескоромного и задержанного Андрея Расюка завершилась вынужденно досрочно: Нескоромный якобы сдал свою машину на станцию ​​техобслуживания, что зафиксировала команда наружного наблюдения СБУ. Опасаясь, что во время ТО будут выявлены и впоследствии уничтожены средства прослушивания, Служба конфисковала машину. Это обстоятельство и дало незапланированный старт операции по задержанию Расюка.

"Зеркало недели" также публикует текст ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении полковника спецподразделения "Альфа" Андрея Расюка, которого обвиняют в подготовке убийства Наумова.

Издание отмечает, что в тексте документа нет фамилии Нескоромного, которого считают заказчиком.

 
ZN.UA
 
 
 

Предыстория:

  • Журналист Юрий Бутусов со ссылкой на источники сообщил, что полковник спецподразделения СБУ "Альфа" Андрей Расюк задержан по подозрению в подготовке убийства начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова по заказу бывшего замглавы СБУ Дмитрия Нескоромного. Источники УП подтвердили информацию о задержании. 
  • Суд арестовал Расюка на 60 суток без возможности внесения залога. 
  • В СБУ сообщили, что организатор покушения на Наумова предложил $50 000 за совершение преступления, преступление планировалось в сговоре нескольких лиц.

Темы: СБУскандал


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