Українців не штрафуватимуть за невчасну оплату "комуналки" за січень – Шмигаль

Прем’єр Денис Шмигаль пообіцяв, що людям не будуть нараховувати штрафи чи пеню за невчасно сплачені тарифи на газ та опалення за січень.

Джерело: Шмигаль в ефірі "Свобода слова" на ICTV

Пряма мова Шмигаля: "Штрафи чи пеня за невчасно сплачені газ, тепло за січень застосовуватися не будуть. Це важливий месседж для людей, щоб люди не хвилювалися, якщо будуть платіжки, неправомірно зависоко нараховані.

Ми очікуємо результатів розслідування антимонопольного комітету та встановлення чесних та прозорих правил на ринку газу".

Деталі: Ці кроки, за словами прем’єра, сприятимуть зменшенню тарифів на "комуналку" для українців.

Окрім цього він наголосив, що тарифи на тепло і гарячу воду не змінюватимуться.

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