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Українців не штрафуватимуть за невчасну оплату "комуналки" за січень – Шмигаль

Понеділок, 25 січня 2021, 22:57
Українців не штрафуватимуть за невчасну оплату комуналки за січень – Шмигаль

Прем’єр Денис Шмигаль пообіцяв, що людям не будуть нараховувати штрафи чи пеню за невчасно сплачені тарифи на газ та опалення за січень.

Джерело: Шмигаль в ефірі "Свобода слова" на ICTV

Пряма мова Шмигаля: "Штрафи чи пеня за невчасно сплачені газ, тепло за січень застосовуватися не будуть. Це важливий месседж для людей, щоб люди не хвилювалися, якщо будуть платіжки, неправомірно зависоко нараховані.

Ми очікуємо результатів розслідування антимонопольного комітету та встановлення чесних та прозорих правил на ринку газу".

Деталі: Ці кроки, за словами прем’єра, сприятимуть зменшенню тарифів на "комуналку" для українців.

Окрім цього він наголосив, що тарифи на тепло і гарячу воду не змінюватимуться.

Передісторія:

  • З 1 січня в Україні виросли тарифи на газ та його транспортування, а також було скасовано пільгову вартість на 100 кВт електроенергії на місяць для приватних споживачів.
  • У зв’язку зі зростанням цін на компослуги відбулася низка протестів у різних регіонах, зокрема, на Харківщині, Полтавщині, Миколаївщині, Буковині, Прикарпатті, Закарпатті, Сумщині, Чернігівщині.
  • 13 січня після наради, яку скликали на тлі протестів проти підвищення тарифів, в Офісі президента повідомили, що за ініціативою Зеленського було ухвалено рішення про перехід на ручне управління: на період карантинних обмежень ціну на газ регулюватиме не ринок, а держава.
  • Затверджена ціна - на рівні 6,99 грн за куб.м. За даними влади, це означає зниження в платіжках людей на понад 30%. За словами в.о. міністра енергетики Юрія Вітренка, це рішення має бути впроваджене й повністю запрацює вже з лютого.
  • 25 січня у день народження президента Володимира Зеленського на Банкову прийшли близько сотні активістів з платіжками за "комуналку".

Роман Петренко, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: Шмигаль тарифиКабінет міністрівЖКГ
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