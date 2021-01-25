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Украинцев не будут штрафовать за несвоевременную оплату "коммуналки" за январь – Шмыгаль

Понедельник, 25 января 2021, 22:57
Украинцев не будут штрафовать за несвоевременную оплату коммуналки за январь – Шмыгаль

Премьер Денис Шмыгаль пообещал, что людям не будут начислять штрафы или пеню за несвоевременно уплаченные тарифы на газ и отопление за январь.

Источник: Шмыгаль в эфире "Свобода слова" на ICTV

Прямая речь Шмыгаля: "Штрафы или пеня за несвоевременно уплаченные газ, тепло за январь применяться не будут.  Это важный месседж для людей, чтобы люди не волновались, если будут платежки, неправомерно высоковато начислены.

Мы ожидаем результатов расследования антимонопольного комитета и установления честных и прозрачных правил на рынке газа".

Детали: Эти шаги, по словам премьера, будут способствовать уменьшению тарифов на "коммуналку" для украинцев.

Кроме этого он отметил, что тарифы на тепло и горячую воду не будут меняться.

Напомним:

  • С 1 января в Украине выросли тарифы на газ и его транспортировку, а также была отменена льготная стоимость на 100 кВт электроэнергии в месяц для частных потребителей.
  • В связи с ростом цен на коммунальные услуги состоялся ряд протестов в разных регионах, в частности, на Харьковщине, Полтавщине, Николаевщине, Буковине, Прикарпатье, Закарпатье, в Сумской, Черниговской областях.
  • 13 января после совещания, которое созвали на фоне протестов против повышения тарифов, в Офисе президента сообщили, что по инициативе Зеленского было принято решение опереходе на ручное управление: в период карантина цену на газ будет регулировать не рынок, а государство.
  • Утвержденная цена - на уровне 6,99 грн за куб. По данным властей, это означает снижение в платежках людей более чем на 30%.По словам и.о. министра энергетики Юрия Витренко, это решение должно быть введено и полностью заработает уже с февраля.
  • 25 января в день рождения президента Владимира Зеленского на Банковую пришли около сотни активистов с платежками за "коммуналку".

Роман Петренко, УП

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Темы: ШмыгальтарифыКабинет министровЖКХ
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