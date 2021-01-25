Украинцев не будут штрафовать за несвоевременную оплату "коммуналки" за январь – Шмыгаль

Премьер Денис Шмыгаль пообещал, что людям не будут начислять штрафы или пеню за несвоевременно уплаченные тарифы на газ и отопление за январь.

Источник: Шмыгаль в эфире "Свобода слова" на ICTV

Прямая речь Шмыгаля: "Штрафы или пеня за несвоевременно уплаченные газ, тепло за январь применяться не будут. Это важный месседж для людей, чтобы люди не волновались, если будут платежки, неправомерно высоковато начислены.

Мы ожидаем результатов расследования антимонопольного комитета и установления честных и прозрачных правил на рынке газа".

Детали: Эти шаги, по словам премьера, будут способствовать уменьшению тарифов на "коммуналку" для украинцев.

Кроме этого он отметил, что тарифы на тепло и горячую воду не будут меняться.

Напомним: