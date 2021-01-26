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Путін просить заборонити порівнювати СРСР із гітлерівською Німеччиною

Вівторок, 26 січня 2021, 11:31
РИА Новости

Президент Росії Володимир Путін запропонував Державній Думі РФ підготувати до весняної сесії законопроект, що забороняє публічно ототожнювати ролі СРСР і фашистської Німеччини.

Джерело: доручення, опубліковані Кремлем 23 січня 2021 року за підсумками засідання президентської ради з культури і мистецтва від 27 жовтня 2020 року, "Бі-Бі-Сі"

Дослівно доручення: "Рекомендувати Державній думі РФ за участю Російського організаційного комітету "Перемога" підготувати до розгляду в період весняної сесії 2021 року проект федерального закону... змін, спрямованих на встановлення заборони публічного ототожнення ролі СРСР і фашистської Німеччини у Другій світовій війні (1939 -1945 рр.)".

На раді у Путіна 27 жовтня 2020 року голова думського комітету з культури Олена Ямпільська заявила, що в Росії публікуються і користуються популярністю у молоді книги, в яких порівнюються дії солдатів Червоної армії та нацистської Німеччини, і запропонувала це заборонити.

На її думку, "якщо редакторам у наших (російських – ред.) видавництв не вистачає розуму, совісті і гидливості, щоб вилучати подібні пасажі, їм слід допомогти законодавством". Вона певна в моральному праві робити закон жорсткішим, коли йдеться про "осквернення історичної пам'яті".

Путін тоді погодився: "Потрібно акуратно, звісно, але зробити. Але якщо в деяких країнах за заперечення геноциду вірмен передбачено кримінальне покарання, нам сам бог велів, напевно, включати відповідні механізми для захисту зовсім недавнього минулого".

Цьому передувало:

  • 21 січня 2020 року Олена Ямпільська заявляла, що багато хто з європейських депутатів хочуть Перемогу російських людей "дезавуювати". Вона запропонувала внести в закон "Про увічнення Перемоги радянського народу у Великій Вітчизняній війні" заборону на "публічні висловлювання або публікації, в яких містяться прирівнювання цілей, рішень і дій керівництва СРСР, командування та військовослужбовців СРСР до цілей, рішень і дій керівництва нацистської Німеччини, командування та військовослужбовців нацистської Німеччини і європейських країн осі".
  • Перед тим Сейм Польщі прийняв резолюцію, в якій відповідальність за початок Другої світової війни поклав на гітлерівську Німеччину і сталінський Радянський Союз.
  • 26 січня 2020 року президент України Володимир Зеленський відвідав Польщу, де вшановували жертв Голокосту. У промові з нагоди 75-річчя звільнення концтабору Аушвіц він згадав про роль українців у визволенні концтабору та порятунку євреїв під час Голокосту, а також вказав, що до початку Другої світової війни призвела "змова тоталітарних режимів". 
  • Речник Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив: "Ми категорично не згодні з цією заявою. В ній президент України солідаризувався з дуже помилковою, на наше переконання, точкою зору польського керівництва і солідаризується з точкою зору, яка є образливою для десятків мільйонів росіян і громадян країн СНД, чиї батьки, діди та родичі віддали життя за звільнення Європи і Польщі від фашизму".
  • Директор Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Наришкін, який є керівником Російського історичного товариства, заявив, що "Зеленський все більше і більше занурюється в ідеї українського націоналізму".

Теми: РосіяПутіністоріяпропаганда


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