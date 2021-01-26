Путін просить заборонити порівнювати СРСР із гітлерівською Німеччиною

Президент Росії Володимир Путін запропонував Державній Думі РФ підготувати до весняної сесії законопроект, що забороняє публічно ототожнювати ролі СРСР і фашистської Німеччини.

Джерело: доручення, опубліковані Кремлем 23 січня 2021 року за підсумками засідання президентської ради з культури і мистецтва від 27 жовтня 2020 року, "Бі-Бі-Сі"

Дослівно доручення: "Рекомендувати Державній думі РФ за участю Російського організаційного комітету "Перемога" підготувати до розгляду в період весняної сесії 2021 року проект федерального закону... змін, спрямованих на встановлення заборони публічного ототожнення ролі СРСР і фашистської Німеччини у Другій світовій війні (1939 -1945 рр.)".

На раді у Путіна 27 жовтня 2020 року голова думського комітету з культури Олена Ямпільська заявила, що в Росії публікуються і користуються популярністю у молоді книги, в яких порівнюються дії солдатів Червоної армії та нацистської Німеччини, і запропонувала це заборонити.

На її думку, "якщо редакторам у наших (російських – ред.) видавництв не вистачає розуму, совісті і гидливості, щоб вилучати подібні пасажі, їм слід допомогти законодавством". Вона певна в моральному праві робити закон жорсткішим, коли йдеться про "осквернення історичної пам'яті".

Путін тоді погодився: "Потрібно акуратно, звісно, але зробити. Але якщо в деяких країнах за заперечення геноциду вірмен передбачено кримінальне покарання, нам сам бог велів, напевно, включати відповідні механізми для захисту зовсім недавнього минулого".

Цьому передувало: