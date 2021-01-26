Путин просит запретить сравнивать СССР с гитлеровской Германией

Президент России Владимир Путин предложил Государственной Думе РФ подготовить к весенней сессии законопроект, запрещающий публично отождествлять роли СССР и фашистской Германии.

Источник: поручения, опубликованные Кремлем 23 января 2021 года по итогам заседания президентского совета по культуре и искусству от 27 октября 2020 года, "Би-Би-Си"

Дословно поручение: "Рекомендовать Государственной думе РФ при участии Российского организационного комитета "Победа" подготовить к рассмотрению в период весенней сессии 2021 года проект федерального закона... изменений, направленных на установление запрета публичного отождествления роли СССР и фашистской Германии во Второй мировой войне (1939-1945 гг.)".

На совете у Путина 27 октября 2020 года глава думского комитета по культуре Елена Ямпольская заявила, что в России публикуются и пользуются популярностью у молодежи книги, в которых сравниваются действия солдат Красной армии и нацистской Германии, и предложила это запретить.

По ее мнению, "если редакторам у наших (российских – ред.) издательств не хватает ума, совести и брезгливости, чтобы изымать подобные пассажи, им следует помочь законодательством. Мне кажется, у нас есть моральное право ужесточать закон, когда речь идет об осквернении нашей исторической памяти".

Путин тогда согласился: "Нужно аккуратно, конечно, но сделать. Но если в некоторых странах за отрицание геноцида армян предусмотрено уголовное наказание, нам сам бог велел, наверное, включать соответствующие механизмы для защиты совсем недавнего прошлого".

Этому предшествовало: