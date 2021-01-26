НБУ застерігає банки від співпраці з Дубінським

Національний банк України повідомив банки про санкції, введенні США, щодо народного депутата Олександра Дубінського і попередив про ризики при співпраці з підсанкційними особами.

Джерело: LIGA.net, яка цитує лист НБУ

Дослівно: "У зв'язку з цим звертаємо увагу на ризики, пов'язані із здійсненням фінансових операцій з особами, включеними в OFAC SDN List, і вважаємо за потрібне запропонувати фінансовим установам вжити належних заходів обережності з метою управління такими ризиками".

Деталі: У списку санкцій потрапили 7 громадян України: депутат від "Слуги народу" Олександр Дубинський, екс-прокурор Костянтин Кулик, колишній депутат Олександр Онищенко, бізнесмени Антон Симоненко, Андрій Теліженко, Петро Журавель.

Крім того під санкціями виявилися ТОВ "Ера Медіа", ІА "Онлі Ньюз", ТОВ "Скептик" і сайт NABULeaks, пов'язані з депутатом Андрієм Деркачем (включений до списку санкцій у вересні 2020 року).

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